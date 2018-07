Gallardo: Extremadura necesita atraer proyectos industriales para evitar la despoblación

La región necesita industrias para poder mantener su población, ya que esta solo se garantiza si hay empleo y riqueza, ha dicho el presidente de la Diputación provincial de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, en un encuentro con periodistas.

Con motivo de los tres años de su Gobierno, que se cumplen este miércoles, ha hecho resumen sobre los proyectos puestos en marcha por el organismo provincial, las líneas maestras de su gestión, y analizado varias cuestiones regionales, como la despoblación.

Este último problema no es solo rural ya que en el último año prácticamente todas las ciudades más pobladas de la región han perdido habitantes. "Podemos ayudar al retorno de los extremeños, pero no vendrán si no hay oportunidades", ha dicho Gallardo. En su opinión retener población solo es posible si se garantiza el trabajo y es atractiva la permanencia de los vecinos en sus respectivas localidades. Y para eso es "fundamental" atraer industrias siempre que cumplan con la legalidad.

A su juicio en el proyecto de la mina de litio de Cáceres, "el petróleo del siglo XXI", ha habido "disfunciones". Antes de que los técnicos de la empresa explicaran el proyecto, “ya había un rechazo”, cuando cree que debería haberse tramitado para al final sopesar pros y contras.

Gallardo ha hablado del número de manifestantes contra la mina, unos 3.000, frente a una población total en Cáceres de cerca de 100.000 personas.

Además "lo de la refinería Balboa no debe pasar más", una inversión que habría sido “muy positiva”. Por todo ello el político villanovense hecho una defensa de la industria siempre que se cumpla legalidad administrativa, de actividad y medioambiental, pues genera oportunidades.

El presidente de Diputación Badajoz entiende que esta región tiene espacio para la naturaleza y el turismo, pero la capacidad económica de estos sectores es limitada.

Gallardo está también a favor de proyectos como los grandes parques de ocio que intenta atraer una ley extremeña en trámite, y expresamente se ha declarado partidario de que haya uno en la Siberia, una zona actualmente con muy pocos recursos. En su opinión si hay inversiones de ese tamaño, se crearán sin duda las infraestructuras necesarias de comunicaciones.

Memoria Histórica

Badajoz será el año que viene la primera provincia sin vestigios que ensalcen el franquismo, ha declarado también Miguel Ángel Gallardo, gracias a la elaboración de un catálogo provincial y la obligación de cumplir en ese sentido la Ley de Memoria Histórica si se quieren recibir fondos de Diputación.

“Hemos abierto el camino y al final era más fácil atacar al presidente de Diputación que defender el franquismo. Nos podemos haber equivocado en algo pero la idea, el objetivo, se está cumpliendo y el que Cáceres o Plasencia lo asuman con tanta facilidad es una enorme satisfacción”.

“No pretendemos hacer daño a nadie, solo hacer justicia y cumplir la ley”, bajo el principio de que la parte de los perdedores de la Guerra “puedan ver que se cumple una ley que impide el enaltecimiento de la parte vencedora 40 años después”. Gallardo agradece también la buena disposición de la Iglesia para acabar con ese problema dentro de los templos, “algo que le he agradecido al arzobispo”.

Hospital Provincial

Entre los logros, el presidente de Diputación Badajoz menciona igualmente haber puesto en marcha la recuperación del Hospital Provincial, cuyas obras empezarán en agosto con un plazo de diez meses. “Podíamos haberlo dejado ahí como estaba, y dejar pasar el tiempo, pero gobernar es afrontar problemas”.

Ahora aumentará el atractivo del centro de Badajoz, ofreciendo algo peculiar “que no pueda ofrecer El Faro”, una zona de restauración y ocio en el centro de la ciudad. “Va a ser un gran descubrimiento para todos, un edificio tabicado pero que cuando tiremos tabiques veremos su atractivo singular”.

Se trata de “un compromiso claro con Badajoz, la ciudad que acoge a la Diputación”.

Dinamiza

Por otro lado ha destacado el esfuerzo inversor de la institución provincial, que sólo en estos tres años ha trasladado 97 millones de euros a la economía de los municipios en inversiones del Plan Dinamiza y subvenciones, al tiempo que se ha logrado dejar a cero la deuda provincial y hay 36,5 millones de euros de remanente.

Respecto a los proyectos que ya están encauzados y que supondrán ventajas destacables para los municipios, ha citado el de Movilidad Sostenible para la implantación del coche eléctrico con flotas de los ayuntamientos, en el que se han invertido siete millones de euros, mediante una red de ‘electrolineras’ de manera que la más distante no supere los 35 kilómetros.

“Vamos a ser la primera provincia donde un coche eléctrico se va a poder mover libremente sin riesgo de quedarse sin carga”.

Ha mencionado otros 20 millones de euros para la instalación de alumbrados públicos más eficientes, Led, en los pueblos, y las ‘smart cities’ cuyo programa informático y plataforma se ha adjudicado ya a Telefónica.