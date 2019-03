No existe ninguna situación de acoso en la Guardia Civil de Cáceres, según Unión de Oficiales

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha respaldado a la cadena de mando de la Comandancia de Cáceres, tras las críticas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y ha aseverado que "no existe ninguna situación de acoso" y que las denuncias vertidas "no han tenido ningún recorrido, ni en vía administrativa ni judicial".



La AUGC denunció el pasado 1 de marzo un "nuevo destierro" contra uno de sus representantes en Cáceres, al haber sido castigado por un "mando cortijero por denunciar las prácticas irregulares en la Comandancia de Cáceres".



AUGC informó entonces de que el secretario general provincial de la delegación de Cáceres, Juan Carlos Gómez Alcaraz, había sido sancionado con la pérdida de su destino en la Comandancia.



Y que la "cacería" contra él empezó tras las denuncias que el colectivo realizó como el "incumplimiento de la jornada laboral o el no respeto de los descansos estipulados".



Al respecto, la UO ha asegurado en un comunicado que "esta sanción disciplinaria ha sido la conclusión de un procedimiento largo y minucioso, revestido de las garantías que establece un procedimiento regulado por Ley Orgánica".



Y ha añadido que "el propio sancionado ha podido aportar material probatorio y está sujeto a los recursos y revisión judicial que establece la legislación".



Para la Unión de Oficiales, "no deja de ser significativo" que "la mayor parte de los componentes de la unidad están de parte del mando de la misma" y aprueban que "se haya actuado disciplinariamente, para reprimir un concreto comportamiento reprochable desde el punto de vista disciplinario".



En esta línea, ha afirmado que si el sancionado o la AUGC consideran que "el procedimiento disciplinario o la sanción impuesta" se enmarca dentro de "una campaña de represión y acoso", que de ser cierta también rechazaría, "solo tiene que aportar las pruebas y acudir a los órganos judiciales pertinentes".

Uso de una vivienda

AUGC también ha acusado al último oficial jefe de la unidad de hacer "uso indebido" de un pabellón oficial en la Comandancia de Cáceres, "pese a haber sido destinado a otra provincia".



"Mantiene a su familia alojada en el pabellón y continúa moviéndose en la comandancia como si aún formara parte de ella: sigue contando con llave de la oficina y dispone de ella a cualquier hora", ha indicado la asociación.



Sin embargo, desde la UO han argumentado que "todos los guardias civiles sabemos que es legítimo seguir usando la vivienda cuando, como establece la normativa en vigor que regula los pabellones, se concede prórroga".



En este caso, fue concedida "hasta la finalización del curso escolar al no haber otros peticionarios pendientes" y, en consecuencia, "no causa perjuicio a terceros".



Para UO, denuncias como estas "dejan en evidencia a la asociación que las hace", pues no son más que "meros ataques sistemáticos" a los mandos que "solo perjudican a la imagen de la Guardia Civil" y "en nada beneficia a los intereses profesionales de los efectivos".



Y ha hecho público su "respaldo" a la cadena de mando de la Comandancia de Cáceres, en particular al que ha sido el Jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), al que ha mostrado su "apoyo" y pone a su disposición sus recursos jurídicos "para la defensa de su profesionalidad y honor".