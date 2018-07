Hace dos años que desapareció en Monesterio Manuela Chavero

La familia de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio (Badajoz), de cuya desaparición se cumplen este jueves dos años, reconoce que aunque no pierde la esperanza, "el desgaste es cada vez más grande" y sigue confiando en que los trabajos de los investigadores den finalmente su fruto.



En un comunicado publicado en una red social por su familia con motivo de cumplirse 730 días desde que fue vista por última vez, en la madrugada del 5 de julio, recuerdan que siempre han intentando que ella siga presente "en cada uno de nosotros, que la recordemos cada día y que nunca perdamos la esperanza de volverla a ver".



Asegura que el grupo de investigación que lleva el caso no cesa en su búsqueda, sigue trabajando a diario y añade que aunque mucha gente piense que se está olvidando el caso o no se está haciendo nada "no es así", ya que la Guardia Civil esta igual de implicada que el primer día y sigue trabajando y en contacto con la familia.

730 días

"El sentimiento de la familia ya sabéis cual puede ser en estos momentos, dolor, tristeza, ansiedad y rabia, no solo por este día 5 de julio, si no por estos 730 días que seguimos sin saber que ha ocurrido", asegura la familia.



En este sentido, confiesa que su dolor es "día a día y el desgaste cada vez es más grande", pero siguen manteniendo la esperanza e ilusión de levantarse un día "y volver a ver a Manoli y que todo vuelva a ser como antes...".



La familia agradece el apoyo de todas las personas, tanto de Monesterio como de toda España y añade que seguirán necesitando "ese apoyo y cariño", ya que les da fuerzas para continuar hacia delante y seguir luchando por saber la verdad de lo que ha sucedido.



Por ello, para que el caso no caiga en el olvido y seguir manteniendo viva la esperanza, se celebrarán el próximo sábado 14 de julio, a las doce de la mañana, una concentración en la plaza del municipio.



A ella asistirán familiares de otros personas desaparecidas, a los que agradecen su apoyo, así como representantes de diferentes partidos políticos.