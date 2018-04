El Hospital de Cáceres implanta el diagnóstico en un solo paso para hepatitis tipo C

El Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres es el primer centro sanitario de Extremadura que ha instaurado el protocolo de diagnóstico en un solo paso para la Hepatitis C, ya en funcionamiento.



El diagnóstico de la infección por el Virus de la Hepatitis C (VHC) en un solo paso (anticuerpos y viremia en una misma muestra) "disminuye el tiempo de acceso al tratamiento", según han informado hoy desde la Junta en nota de prensa.



El protocolo lo ha puesto en marcha la Unidad de Patología y la Unidad de Microbiología, y consiste en la investigación de viremia en todos los pacientes de nuevo diagnóstico serológico.



Así, tras la solicitud de una determinación de un test de anticuerpos frente al VHC y una vez comprobado que se trata de la primera vez que se solicita y/o que no se ha efectuado un diagnóstico virológico previo, se debe proceder a la determinación de la viremia (sin mediar nueva petición clínica).



La infección por el VHC afecta aproximadamente a 200.000 personas en España y la hepatitis C "evoluciona a la cronicidad en el 60-80 por ciento de los pacientes infectados. Sin tratamiento, la infección puede evolucionar a cirrosis y a hepatocarcinoma".

Entrar en tratamiento

En la actualidad, el tratamiento con agentes antivirales de acción directa (AADs) consigue la curación en más del 95 por ciento de los pacientes, por lo que el acceso al tratamiento de todos los pacientes con hepatitis C es una prioridad en cualquiera de los planes de eliminación de la infección.



La disponibilidad de pruebas para el diagnóstico de infección activa por el VHC en los servicios de Microbiología y de Laboratorio, responsables del diagnóstico, también "es fundamental".



En ese sentido, el alto porcentaje de pacientes ya tratados y curados "condiciona tener acceso a sistemas de información ágiles que permitan discriminar este aspecto y evitar repeticiones innecesarias y costosas".



En la infección se pueden detectar anticuerpos frente al VHC, que indican exposición/contacto previo con el virus pero no diferencian la infección activa de la infección pasada o resuelta (espontáneamente o como consecuencia del tratamiento antiviral), y marcadores virológicos (ARN del VHC), que indican replicación del virus.



Estos pacientes son los candidatos a recibir el tratamiento antiviral. Se utiliza también para establecer la curación de la enfermedad tras el tratamiento y para poder definir correctamente qué pacientes deben acceder a las consultas hospitalarias como candidatos al tratamiento "es imprescindible identificar al paciente que es virémico".