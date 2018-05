Investigan la muerte en accidente de moto de un hombre de 39 años en Guareña

La Guardia Civil investiga la muerte de un varón de 39 años que sufrió un accidente con su moto el miércoles por la noche en la carretera EX-105, en las proximidades de Guareña, aunque su cuerpo no ha sido encontrado hasta las diez de la mañana del jueves.



Según ha informado la Guardia Civil de Tráfico, el accidente se habría producido a la altura del kilómetro 11,690 de la EX-105, entre Don Benito y Guareña sobre las 23:45 horas del miércoles, según alertó a su mujer el propio accidentado.



No obstante, aunque fueron enviados a la zona tres equipos de la Guardia Civil no lograron encontrarle hasta las diez de la mañana, por lo que se están investigando las circunstancias en las que se ha producido su muerte.