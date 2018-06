Jara Romero ha sustituido a Jaén como líder de Podemos en el debate frente a Vara

La diputada de Podemos Jara Romero ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que salga del “letargo" en el que “tiene sumido a la región” y le ha acusado de que pese a que prometió gobernar de otra manera "ha preferido darle la espalda".



En el turno para la oposición en la segunda jornada del debate sobre el estado de la región, la diputada de Podemos ha lamentado este miércoles que el presidente extremeño “no haya cumplido lo que anunció en su discurso de investidura tras volver a presidir la Junta que cualquiera le hubiera comprado", y que haya vuelto a cometer “los mismos errores”.



Romero, que ha sustituido a su secretario general y portavoz habitual en estos debates, Alvaro Jaén, se ha adelantado a los que quieran ver en este hecho un intento para posicionarse o "moverle la silla" señalando que lo ha hecho por la responsabilidad que tiene "no solo como diputada, sino como mujer y joven extremeña".



La diputada de Podemos ha considerado que el discurso del martes del presidente de la Junta no tiene nada que ver con la realidad, su actitud está caracterizada por el “conformismo y la resignación” y le ha pedido que decida de una vez "si apuesta por la misma receta de siempre o por subirse ya al vagón del cambio en el que viajan ya muchos extremeños".



A su juicio Vara se ha pasado la legislatura instalando en el conformismo, pidiendo en Madrid, “expulsando a los jóvenes y olvidándose de los mayores y de las empresas de la región”, y ha añadido que "las peores decepciones son las promesas que no se cumplen".

"Siempre se ha hecho así"

Tras esgrimir sus incumplimientos en los acuerdos alcanzados con su formación y los aprobados en la Asamblea de Extremadura, le ha recriminado que pese a que Podemos ha intentado que se actúe de otra manera, se ha encontrado con su "es que eso siempre se ha hecho así".



Jara Romero ha criticado también la larga lista de leyes que propuso discurso y le ha preguntado si con ello quiere que la Cámara le lave la cara de lo que no hecho en la legislatura", que, ha añadido, "ha tirado a la basura".



Le ha reprochado además que no escuche a nadie pese a que hace gala de consenso, y de hacer "funambulismo", ya que acusaba al Gobierno del PP de precarizar el empleo y trocear contratos y ahora “utiliza los bajos costes laborales de Extremadura para atraer empresas”.



También le ha recriminado que hable de su apuesta por los jóvenes, pero no se ejecuten 12 millones de euros de fondos europeos para crear empleo joven o de la igualdad de género cuando la realidad de la mujer extremeña es "desempleada o mal pagada", y le ha preguntado "por qué hay que contentarse entre ser crupier o irse de Extremadura".



Otras de la críticas de la portavoz de Podemos se ha centrado en la “no defensa de lo público” por parte del Gobierno de Fernández Vara, tanto en educación como en sanidad, donde el transporte sanitario "ha colmado el vaso" y le ha pedido que la gestión de este servicio sea pública.