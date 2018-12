Jornadas sobre la importancia del testamento de Fernando el Católico para la unidad de España

Unas jornadas en la sede de la capital cacereña del Colegio Notarial de Extremadura ponen de manifiesto la importancia para la unidad de España del último testamento de Fernando el Católico, firmado en Madrigalejo (Cáceres) en 1516.



Bajo el título "El testamento de Fernando el Católico en Madrigalejo", las jornadas, que cuentan con ocho ponencias de catedráticos de Historia del Derecho, Historia del Arte y antropólogos, han comenzado este martes en la sede colegial y se trasladarán el miércoles a la Facultad de Derecho, donde hay una exposición sobre este rey.



El decano de la Facultad de Derecho, Alfonso Cardenal; el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, Francisco La Moneda; y el decano del Colegio Notarial, Ignacio Ferrer Cazorla, así como de los alcaldes de Cáceres y Madrigalejo, Elena Nevado y Sergio Rey, respectivamente, han inaugurado hoy las jornadas.



El rey Fernando otorga antes de morir en Madrigalejo el 23 de enero de 1516 su último testamento, que no el único, pues en anteriores documentos dejaba a su nieto Fernando, hermano de Carlos, como regente.



A juicio de Francisco La Moneda, esto hubiera provocado "importantes pleitos", sin embargo en el testamento último la corona recae en Carlos, quien se convertiría en el emperador Carlos I de España y V de Alemania.

La España de hoy

"Verdaderamente lo que es la España que conocemos hoy día nace en ese testamento, el 22 de enero de 1516", ha señalado Francisco La Moneda.



Así ha explicado que, con anterioridad a él, "a pesar" de que la idea de Isabel y Fernando era la unificación de los reinos, hasta que Fernando "no decide" dónde va el reino de Aragón con el condado de Barcelona, "la unidad de España no está garantizada", ha subrayado.



Con estas jornadas se pretende "realzar" el origen de la unificación de los reinos en el 40 aniversario de la Constitución Española.



Así, se debatirá sobre el contexto histórico en el que se produce el acontecimiento y las consecuencias sucesoras que tiene.



Además, se presentará un estudio del documento notarial y se recordará el recorrido de Fernando en su último viaje, donde tuvo que parar en Madrigalejo al caer enfermo.



Para ello se cuenta con el archivero de la Casa de Alba, depositaria del documento original en el Palacio de Liria en Madrid, José Manuel Calderón, el notario Alberto Sáenz de Santamaría, y el presidente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, José Antonio Escudero.



Las primeras ponencias se desarrollan en la sede del colegio, puesto que "no hay acto más notarial que un testamento", ha apuntado su decano.



Mañana las jornadas se trasladarán, en horario de mañana y tarde, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, que también colabora.