Junta y organizaciones agrarias crean una mesa de trabajo para estudiar los bajos precios

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha comprometido este viernes a trasladar al Gobierno central las reivindicaciones de los agricultores extremeños en favor de unos precios en origen que les permitan el mantenimiento de sus explotaciones.

Tras las protestas y las cargas policiales que se vivieron el pasado miércoles en Don Benito durante la apertura de Agroexpo, en una manifestación que reunió a miles de agricultores, Vara se ha reunido hoy con las organizaciones representadas en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura, que son UPA-UCE, APAG y Asaja (COAG o La Unión quedaron fuera por falta de votos).

Vara ha repetido que los hechos violentos en la protesta de Don Benito fueron protagonizados por una minoría y que el problema fundamental del campo son los precios en origen.

"Si se estuviera pagando lo que se tendría que pagar, el resto del debate no existiría", ha dicho en relación al Salario Mínimo Interprofesional, cuya vinculación él mismo pidió analizar tras la pérdida de 19.900 empleos en la región en el último trimestre, según los datos de la EPA conocidos el pasado martes.

En la reunión se ha acordado que las organizaciones profesionales agrarias le hagan llegar sus reinvidicaciones al Gobierno regional en el plazo de una semana, lo que Vara trasladará al Ejecutivo nacional en las reuniones que se llevarán a cabo próximamente con el presidente, Pedro Sánchez, y con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

También se ha decidido trasladar a la Mesa de la Asamblea de Extremadura la posibilidad de abrir una comisión no permanente de estudio para abordar el problema de los precios en origen del campo e incorporar el resto de inquietudes del sector.

Sobre la mesa

A juicio de Fernández Vara "no hay mal que por bien no venga", ya que lo vivido el pasado miércoles en Don Benito, ha permitido poner a los agricultores y sus problemas "en primera línea de conocimiento" y situarlo en la "agenda pública" en beneficio del sector primario no solo de Extremadura sino de todo el país.

El secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha agradecido que Vara "se ponga al frente" de la situación del campo extremeño, con unos precios que a veces no cubren ni los gastos de producción y que, de continuar así, llevarán a la "desaparición del sector".

Huertas ha pedido que se cambie la ley de la cadena alimentaria y que se mire a Francia para establecer una ley de precios mínimos que acabe con el "abuso" y la "especulación" de distribuidoras y comercializadoras.

Juan Metidieri, por parte de APAG-Extremadura-Asaja, ha indicado que hay mecanismos suficientes para avanzar en el establecimiento de premios mínimos de las producciones agrarias y ha abogado por que no haya "ni un solo euro" de recorte en la PAC y por la simplificación administrativa, entre otras cuestiones.