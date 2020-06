La Junta pide a los ayuntamientos que abran algunas piscinas

El Gobierno regional va a pedir a los ayuntamientos que abran algunas piscinas, y que el coste económico no sea el único motivo para no hacerlo. Así lo ha adelantado esta tarde en una rueda de prensa el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles.

“Hay que sentarse y revisar la situación”, ha dicho. “La sostenibilidad económica solo, no puede ser el factor que decida abrir o no abrir la piscina, porque si es verdad que la mayoría del turismo se va a producir en el interior, alguna medida de conciliación tenemos que tener con esos vecinos y visitantes que van a estar con mucho calor y en muchos pueblos lo único que encuentran son las piscinas”.

Los municipios “nos metieron prisa porque había que contratar a los empleados, pero es momento de sentarse con la Fempex [federación de municipios y provincias] a hablar sinceramente, ver si hay posibilidad de flexibilizar más las medidas y en base a eso ver, si no todas, que abran algunas más; lo que no puede haber es posicionamientos de mancomunidades diciendo que no abren de forma generalizada”.

“Espero”, confía Vergeles, “en que podamos contar con algún alivio al calor que hace en esta tierra”.

En cuanto a las zonas naturales de baño, calcula que “esta semana tengamos una guía de recomendaciones, basadas en el sistema europeo Náyade de notificación, que indica la calidad del agua, pero ahí es muy complicado controlar los aforos, ¿quién va a poder controlar la garganta de los Infiernos?”.

Serán recomendaciones de higiene, pero advierte que “tenemos que ser muy exigentes con la calidad de las aguas, y lo seremos igual que lo está siendo Europa”. Cuando estén redactadas se pasarán a la Fempex, y a la Consejería y dirección general de Turismo.