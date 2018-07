La Junta responde al alcalde de Mérida que muchos de los compromisos están encauzados

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que muchos de los compromisos de la Junta con Mérida están "encauzados", aunque entiende que los alcaldes "defiendan los intereses" de su ciudad.



Tras las críticas del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, al Gobierno regional por no cumplir sus compromisos con el municipio, Vara ha dicho que en Extremadura hay alcaldes "excepcionales" en todos los partidos.



"Rodríguez Osuna lo es", ha agregado Vara, quien entiende que un primer edil ponga "los intereses de su ciudad por encima de cualquier otra consideración".



No obstante, "hay muchos de los compromisos con Mérida que están encauzados, como son las infraestructuras educativas, los accesos al polígono del Prado -que se iniciarán próximamente- o el posible traspaso del Conservatorio, y recientemente se ha inaugurado el campo de fútbol de Nueva Ciudad".



De todas formas, Fernández Vara ha explicado que todo ello no debe ser una "justificación", pues prefiere que los alcaldes "ejerzan como tales" y "defiendan" los intereses de su ciudad, aunque piense que se ha llevado un "coscorrón" que no se merecía.



El presidente extremeño afirma que ha sido una legislatura "complicada", como es conocedor Rodríguez Osuna y el resto de primer ediles extremeños, pues se ha transitado de un déficit excesivo a una normalización de las cuentas públicas.



En este sentido, Fernández Vara reconoce que no se ha hecho todo lo que le hubiera gustado, aunque "al inicio de la legislatura se dotó a los alcaldes de varios instrumentos esenciales para dar respuesta a los ciudadanos".



"El empleo social o los mínimos vitales no son rotondas pero son respuestas, y esta situación se lleva en el haber de esta legislatura, y se defenderá por encima de cualquier otra consideración", ha afirmado el presidente autonómico.



Rodríguez Osuna lamentó ayer que la Junta de Extremadura no hubiera cumplido "prácticamente" con ninguno de los compromisos con la ciudad, como por ejemplo la declaración de interés turístico del Carnaval Romano, el centro regional de Alzheimer o la rehabilitación del puente Lusitania.