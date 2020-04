Llamamiento a la responsabilidad ciudadana tras detectarse fiestas y reuniones de vecinos en la calle

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana después de detectarse en algunas poblaciones la celebración de fiestas y reuniones de vecinos en la calle durante el estado de alarma.

Recuerda que no está permitido el traslado a las segundas residencias y se ha advertido de la importancia de no realizar reuniones de vecinos, ni fiestas o congregaciones de ningún tipo en las zonas comunes de los edificios. Es una acción que no está permitida y las quejas y avisos a la policía son cada vez más frecuentes.

"No hay que bajar la guardia"

Se trata de una de las cuestiones que se ha abordado en la reunión del Centro de Coordinación Operativo Policial de Extremadura, presidido por la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, con motivo de la pandemia.

Una vez más se ha hecho hincapié en la importancia de no bajar la guardia dado que el confinamiento continúa y es 'muy importante' el cumplimiento de las medidas al respecto para evitar que los contagios aumenten.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siguen vigilando y controlando los accesos a las entradas y salidas de las poblaciones y grandes ciudades, así como los entornos rurales para evitar las reuniones familiares y de ocio en casas de campo y segundas residencias.