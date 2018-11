Llaman a adoptar perros ante la saturación del Centro Zoosanitario de Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y representantes de la asociación Batallón Perruno han hecho un llamamiento para que se adopten perros ante la saturación que sufre el Centro Zoosanitario de la ciudad tras su política de sacrificio cero.



Es una campaña de sensibilización para adopciones de perros en el Centro y el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento reforzará las sanciones a las personas que incumplan la Ordenanza de Tenencia de animales.



Rodríguez Osuna ha recordado que al inicio de la legislatura se hizo una modificación de la ordenanza que protegía el derecho de los animales y favorecía distintas medidas y actuaciones, como el sacrificio cero del Centro Zoosanitario.



Para ello, ha explicado que se ha contado con la ayuda de Batallón Perruno, lo que "ha permitido a que esos animales tengan mejor trato y cuidado".



Según se ha puesto de relieve en la rueda de prensa, se han tramitado este año en Mérida denuncias a cinco personas por no tener licencia del animal, doce por no tener inscrito al perro en el censo municipal, ocho por no llevar el can con cadena o bozal y dos sanciones por no presentar la documentación del perro a requerimiento de la Policía Local.



Asimismo, se han tramitado dos sanciones por ruidos en domicilios y diez por no recoger las heces de la vía pública, sanciones todas ellas que van desde los 750 a los 15.000 euros.

Cumplir la ordenanza

El alcalde ha dicho que se van a tramitar siempre estas sanciones, pues "hay que cumplir con la ordenanza".



Además, ha recordado que es un delito muy grave el abandono de un animal en el Centro Zoosanitario, que se ha tramitado una sanción de 1.500 euros, y ha aclarado que estas instalaciones no son un centro de acogida para "animales que ya no son del agrado y gusto de sus dueños".



Para ello, se va a hacer una campaña especial para perseguir estos hechos, al tiempo que se va a hacer otra para que los vecinos puedan adoptar a perros que están en el Centro Zoosanitario.



Asimismo, van a trabajar para mejorar el centro con nuevas vallas y otras prestaciones, ha destacado Osuna.



Por su parte, la colaboradora de Batallón Perruno, Vanesa Simón, ha destacado que su motivación es que los perros puedan salir adoptados, prepararlos y buscarles un domicilio, al tiempo que ha recordado que un perro "no es un regalo", porque "no se puede regalar una vida".



Ha precisado que la tasa de adopción es de 25 euros, con pasaporte, chip y vacuna de rabia, mientras que adoptantes deben encargarse de la esterilización y someterse a un seguimiento de como tratan al perro.