Madrid archiva el expediente contra los 8 miembros de Podemos Recuperar Badajoz

La Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos ha resuelto archivar el procedimiento sancionador contra los ocho miembros de Podemos Recuperar Badajoz, incluido su portavoz, Remigio Cordero, que fueron expedientados por el Consejo de Coordinación Municipal de la formación morada por un supuesto conflicto de competencias.



Cordero, tras conocer este jueves la resolución, que señala que las personas expedientadas "no cometieron ninguna infracción y actuaron dentro de la legalidad", ha pedido la dimisión de los impulsores de estos expedientes, la secretaria general y candidata a la Alcaldía de Podemos Badajoz, Erika Cadenas, y el resto del Consejo de Coordinación Municipal.



"En caso de no producirse esta dimisión", los ocho expedientados solicitarán la intervención de los órganos internos de Podemos Extremadura, y en su caso estatal, para exigir responsabilidades.



Tanto Remigio Cordero como el resto de personas que conforman Podemos Recuperar Badajoz han expresado, no obstante, que no concurrirán a las elecciones con otra marca electoral si Cadenas es finalmente la candidata de Podemos, pues han mostrado su determinación de continuar en la formación morada.

No tiene poder sobre ellos

La resolución de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal afirma "en relación a la imputación de desobediencia que Podemos carece de potestad sancionadora sobre la actuación de los concejales de Recuperar Badajoz".



El texto concluye que "las instrucciones se dirigían hacia Remigio Cordero y la edil Amparo Hernández en su condición de concejales municipales y miembros del partido político Recuperar Badajoz, pero no como miembros de Podemos, partido que no concurrió a las elecciones locales de 2015, y que por este motivo no forma parte del grupo municipal".



Para Remigio Cordero, la "intencionalidad" de estos expedientes quedó de manifiesto al no solo incoarse contra él y Hernández, sino también contra otras seis personas que formaban parte del grupo municipal.



Las ocho personas "han sido víctimas de una persecución y se les ha acusado injustamente durante meses", ha lamentado.



Ha recordado que los expedientados elegidos durante las pasadas primarias para formar parte de la lista de Podemos para las elecciones municipales decidieron renunciar a ello al estar la candidatura liderada por Erika Cadenas.