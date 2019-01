Manifestaciones contra la caza este domingo en Badajoz y Cáceres

La Plataforma No A la Caza (NAC) ha convocado manifestaciones en 35 ciudades españolas, entre ellas Badajoz y Cáceres, para exigir el fin de esa actividad y el abandono, maltrato y matanza de perros utilizados para la práctica cinegética.



Las manifestaciones se celebrarán el próximo domingo, 3 de febrero, a partir de las 12,00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz, y en el Paseo de Cánovas de la capital cacereña.

Estas citas están produciéndose todos los años, cada primer domingo de febrero, coincidiendo con el fin de la temporada oficial de caza



Según datos aportados por la NAC, cada temporada de caza deja más de 22 millones de animales muertos y alrededor de 50.000 perros abandonados, pues España "es el único país de la UE que aún permite la caza con galgos y otros perros".



Al final de ambas manifestaciones se leerá un comunicado en el que se criticará la "curiosa forma de afecto" que, a juicio de este colectivo, tienen los cazadores por sus perros y el medio natural.

Perros, plomo en la naturaleza

"Mandan a sus amigos -los perros- a la muerte, contaminan de plomo los espacios comunes de todos los seres vivos y disparan desde lejos, sin oportunidad de defensa, a quienes afirman reverenciar para luego rematarlos a cuchillo cuando caen malheridos", añade el comunicado.



A juicio de la NAC, la práctica cinegética "no es una tradición, no es parte de nuestra cultura, no es un deporte, no es un modo de disfrutar la naturaleza ni supone la defensa del mundo rural".



"Es un ejercicio legal de la psicopatía, matar por matar y un negocio que según sus propios números factura al año más de 3.635 millones de euros a costa del sufrimiento animal".