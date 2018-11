Matthew Stewart, director comercial de cooperativa agraria: “La Unión Europea facilitó mi arraigo, con los mismos derechos y deberes”

Matthew Stewart nació en Farnham, Condado de Surrey, Inglaterra, y aterrizó en Almendralejo en 1995.

Desde entonces ha desarrollado su carrera profesional en torno al comercio del vino y actualmente es director comercial de Viña Oliva. Una cooperativa de esa ciudad.

¿Qué factor cultural crees que te atrajo de la región extremeña cuando siendo británico recabaste en este territorio? ¿Fue decisivo a la hora de decidir prolongar tu estancia aquí? ¿Consideras que la UE ha facilitado tu arraigamiento en esta región?

Los extremeños me recibieron sin recelos ni prejuicios, tratándome como uno más y ayudándome a formar parte de su comunidad. La Unión Europea facilitó mi arraigo porque contribuyó a que contara con los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano.

¿Qué te parece que este año se conmemore el Año Europeo del Patrimonio Cultural? ¿El Patrimonio Cultural contribuye a integrar a la ciudadanía europea ?

El Patrimonio Cultural nos hace recordar que son muchos más los factores que nos unen que los que nos separan. Es algo que debemos tener presente no sólo durante un años, sino todos los días de nuestras vidas.

¿Nos puedes nombrar un monumento o elemento cultural al que sientas especial apego en Extremadura y porqué lo has escogido para esta entrevista?

Hay muchos edificios muy significativos en Extremadura, pero me quedo con un monumento natural – el paisaje de Tierra de Barros. He visto muchos anocheceres preciosos en diferentes partes del mundo, pero ninguno alcanza la belleza de la caída del sol en Tierra de Barros en otoño durante el periodo entre la vendimia y la poda. Se fusionan el cielo, la textura rojiza del suelo y el tono cambiante de la hoja del viñedo, y forman el espectáculo único. ¿El mejor sitio desde donde observarlo? Sin duda, el Castillo de Feria.

¿Cómo animarías a una persona extranjera a visitar Extremadura? ¿Crees que la región se conoce suficientemente en el exterior?

Extremadura es un paraíso natural y cuenta con un importante patrimonio histórico. El que visita esta tierra se queda cautivado y se convierte en un embajador más. La proyección de Extremadura es cada vez mayor, y consiste en un turismo de alta calidad. El futuro sólo puede ser positivo.

Extremeña en Londres

Teresa Carande, nacida en Badajoz, el 20 de abril de 1983, es licenciada en publicidad y relaciones públicas por la Universidad de Segovia y diplomada en moda por la fashion retail academy de londres. Aterrizó en Londres hace 11 años y se dedica profesionalmente a la comercialidad y al visual merchandising en Inditex desde hace tres.

María Carande

¿Qué factor cultural crees que te atrajo de Inglaterra y en concreto de Londres cuándo siendo española recabaste allí?

Londres te ofrece cosas maravillosas. Llegué a esta ciudad hace once años y me enamoré hasta tal punto que no soy capaz de irme. Siempre digo, al año que viene al año que viene…y al mismo tiempo pienso, es mentira.

Soy de España y ante todo me considero española pero tengo que decir que Inglaterra es parte también de mi cultura. Badajoz es mi ciudad de origen y todo el mundo que quiero está allí pero Londres es parte de mí. Vivo hace muchos años aquí y me hacen formar parte de ellos y de su cultura.

De Londres me atrajo la ciudad y su arquitectura al mismo tiempo por supuesto esa mezcla de gente tan masiva que hay. Todo lo que he aprendido de gente tan diferente que hay en la vida, lo cual te hace abrir la mente, aprender, respetar y valorar.

Londres es una ciudad que se caracteriza por lo dura que puede ser pero me gustan ellos, siempre me han tratado bien y con la paciencia y la educación que les caracteriza.

¿Ese factor fue decisivo a la hora de decidir prolongar tu estancia en esa ciudad?

En parte sí. Veía cómo mi inglés evolucionaba cada vez más y como le perdía el miedo a integrarme con todo el mundo de habla no española. Me sentía orgullosa de haber aprendido una lengua que no es la mía y de controlarla totalmente.

No puedo decirte cuál fue el factor decisivo exactamente. Aprendí la lengua, he conocido a gente estupenda de todo el mundo que me han tratado súper bien estando en un país que no es el mío. Me he desarrollado profesionalmente y he crecido como persona que es lo más importante.

Londres es un lugar de paso para la mayoría de la gente. Durante todos estos años no puedo decirte la cantidad de gente que han pasado por mi vida y se han marchado porque no han aguantado el ritmo de vida tan loco de esta ciudad.

Creo que es muy importante conocer las diferentes culturas que nos rodean y para ello hay que viajar e integrarse con ellos.

¿Consideras que la UE te ha facilitado el arraigo en ese país?

Por supuesto. Todo es más fácil aquí cuando eres europea y perteneces a ella.

He conocido a mucha gente que han tenido que volver a sus respectivos países por el tema del visado.

Nosotros no tenemos problema de ningún tipo y de momento no tenemos que preocuparnos. La libertad de tránsito te hace vivir mucho más tranquila. Pero también es verdad que las grandes empresas apuestan mucho por los trabajadores y facilitan el tema del visado cuando no correspondes a la UE.

¿Qué te parece que este año se conmemore el Año Europeo del Patrimonio Cultural?

Pienso que el Patrimonio Cultural evoluciona y depende a través de nuestro compromiso con él y que se puede manifestar de muchas maneras.

Me parece una buena manera que se nos invite a sumarnos a miles de actividades que se celebran en toda Europa para involucrar a los ciudadanos con su patrimonio cultural.

¿En tu opinión el Patrimonio cultural contribuye a integrar a la ciudadanía europea?

Por supuesto ya que enriquece la vida de los ciudadanos y ello impulsa los sectores culturales y creativos para desempeñar un papel importante en la creación y el incremento del capital social europeo.

El Patrimonio cultural forma parte de nuestra vida cotidiana.

Todo esto nos ayuda a conocer, aceptar y valorar a los que nos rodean, conviviendo así con diferentes culturas, diferentes maneras de pensar y de actuar.

¿Cómo ves que la UE haya decidido crear una agenda cultural anual para aunar todos los sectores políticos y económicos en torno a la cultura?

Considero que esto hará que el interés por la cultura se desarrolle más o menos en partes iguales en diferentes puntos de Europa y desde mi punto de vista viviendo fuera no se le da la misma importancia a la cultura en Inglaterra que en otras partes d la misma Europa.

Unificaría el interés cultural Europeo y no tan solo de unos pocos países de la Unión.

¿Crees que los europeos ya no disfrutamos de la cultura o no la entendemos y debemos descubrirla?

Pocos son los europeos que disfrutan de la cultura de ahí que se haya decidido crear una agenda cultural para aunar todos estos sectores.

Estamos muy equivocados ya que parece que los festivales, exposiciones y la diversión es cosa del verano y del buen tiempo.

El factor económico influye mucho a la hora de consumir esa cultura. Inglaterra es unos de los países que te invita a culturizarte de forma gratuita.

Todos los museos son súper ricos y tienen mucho que ofrecer y sin embargo no por ello se exige la aportación económica. Tienen otra manera de focalizarlo como por ejemplo las donaciones y las tarjetas de socio que te permiten integrarte en eventos patrocinados por los mismos museos o galerías.

¿Nos puedes nombrar un monumento o elemento cultural al que sientas especial apego en Londres y porqué lo has escogido para esta entrevista?

Si vienes a Londres no te olvides de visitar La Galería Saatchi, una de las mejores galerías de arte contemporáneo de la ciudad para mi gusto.

Fue fundada por Charles Saatchy en 1985 para exponer su colección de arte al público. Ha ocupado diversas sedes, la primera en el norte de Londres, después en el south bank junto al Rio Támesis y finalmente su ubicación actual en pleno corazón de Chelsea. Tiene una fuerte presencia en los medios de comunicación.

Siempre que tengo un hueco me acerco a pasear por sus salas y disfruto del ambiente y sus instalaciones.

Es una de las visitas obligadas si vienes a Londres. Otro de los puntos importantes a destacar es que su entrada es gratuita como la mayoría de museos de la ciudad lo que te invita y te incita a culturizarte.

¿Cómo animarías a un extranjero a visitar Extremadura?

Me siento orgullosa de ser extremeña y animaría a todo el mundo a visitarla tanto extranjeros como los que no lo sean ya que te ofrece una agenda cultural y una gastronomía increíble al igual que su gente.

Le invitaría a conocer Mérida y uno de los mejores festivales de teatro clásico que se celebra todos los veranos. Continuaría por Cáceres y su fiesta del cerezo en flor, celebrada cada año en El Valle del Jerte.

Festival importante a destacar es el WOMAD de Cáceres que trata de un evento intercultural de carácter gratuito, espectáculos musicales de distintas formaciones y solistas, también se organizan otras actividades como talleres, pasacalles, mercadillos artesanales y la difusión de las diferentes culturas.

Y de Badajoz te llevaría al carnaval, una de las fiestas más populares donde la ciudad se llena de disfraces, murgas y comparsas.

No podría dejar de recomendar un evento que recuerda de donde venimos Al-Mossasa fiesta con una gran variedad de conferencias, conciertos, de zocos en la Plaza Alta y muchas actividades para los más pequeños que llenan las calles de Badajoz de colorido y mucha diversión.

¿Crees que la región se conoce suficientemente en el exterior?

Para nada. Totalmente olvidada e incomunicada.

Cuando la gente me pregunta que de qué parte de España soy tengo que especificar y explicar dónde está Extremadura, lo cual me da mucha pena. Lo primero que te preguntan cuando digo que soy Española es. ¿Madrid?, ¿Barcelona?. No, soy de Badajoz. ¿¿Badajoz?? Sí de Badajoz suroeste de España. Totalmente ignorada por todo el mundo.