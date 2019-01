Miguel Ángel Gallardo, sobre el catálogo de vestigios: al final Fragoso quedó mal con todos

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado los resultados obtenidos con el catálogo de vestigios franquistas impulsado esta legislatura por la institución y cree que el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, debe reflexionar en este sentido, pues "quiso ser equidistante para quedar bien con todos y al final ha quedado mal con todos".



En una entrevista con Efe, ha valorado el apoyo a esta medida en la provincia, pues excepto dos municipios, Badajoz y Guadiana del Caudillo, que "decidieron no incorporarse al proyecto de memoria democrática que la Diputación puso en marcha", el resto del territorio es hoy "mucho más acorde a la historia y a la memoria".



El presidente provincial ha afirmado que "ya se sabe qué alcalde tiene Guadiana del Caudillo (en referencia a Antonio Pozo) y hacia dónde ha ido, a la extrema derecha", por lo que "no sorprende" la decisión que tomó respecto al catálogo de vestigios.



En el caso de Fragoso, Gallardo considera que "cuando se tiene esa equidistancia para quedar bien con todos, al final quedas mal con todos".



"El alcalde de Badajoz quiso quedar bien con todos, también con el ala dura de su partido, pero al final quedó mal pues se le fueron a Vox", ha incidido el presidente de la Diputación de Badajoz.

Fuera de juego

Para Gallardo, con esa decisión, el regidor pacense "se quedó fuera de juego" y, en este sentido, ha recordado cómo las ciudades de Cáceres y Plasencia, también gobernadas por el PP, han "apostado decididamente por la memoria democrática y por eliminar los vestigios franquistas".



Ha defendido que este proyecto "no se puso en marcha para soliviantar a nadie", pues todas las víctimas durante la Guerra Civil tienen "el mismo valor y merecen el mismo respeto".



"Esta iniciativa valora fundamentalmente lo que pasó después de la guerra, para que ninguno de aquellos que hicieron tantas barbaridades estén hoy en las calles de la provincia", ha añadido.



Por otra parte, y tras la irrupción de Vox en Andalucía, Gallardo ha mostrado su perplejidad ante el hecho de que "la derecha democrática, PP y Cs, hagan el cordón sanitario al PSOE y no a quien quiere destruir las autonomías y la convivencia en España".



El presidente de la institución provincial cree que PP y Cs "pagarán en las urnas" cualquier apoyo a un partido "xenófobo, que defiende cambiar las leyes para que las mujeres no tengan igualdad, o para que gays, lesbianas y transexuales no tengan una ley que les proteja"