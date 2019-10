Mociones municipales del PSOE para reprobar la actitud ultra de Fragoso

El PSOE de la provincia de Badajoz ha anunciado este viernes pasado que presentará una moción en todos los ayuntamientos y en la Diputación pacense para reprobar la "actitud ultraderechista" del presidente provincial del PP y alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso.



El secretario general de los socialistas en la provincia, Rafael Lemus, informaba en una rueda de prensa que han tomado esta decisión después de que en el pleno de Badajoz del jueves Fragoso permitiera una moción de Vox que "acusaba al PSOE, sus votantes y militantes de ser unos criminales" durante toda su historia.



Lemus ha indicado que algunos miembros de su partido pueden tener la tentación de marcar la casilla de Pedro Acedo, exalcalde de Mérida, para que Fragoso no salga elegido senador en las próximas elecciones del 10 de noviembre.



"Este es el precio que puede pagar por insultar al PSOE y no voy a poner freno a que algunos militantes voten a Acedo, aunque tampoco lo voy a promulgar".



Para el secretario general, lo sucedido en la sesión plenaria del jueves es un "episodio de nepotismo" del "caduco" alcalde, que dio una de las situaciones más "bochornosas" en los 40 años de democracia.



Asimismo, ha tildado al concejal de Vox en Badajoz, Alejandro Vélez, de "matón de tercera" y ha recordado que está condenado por acosar y agredir a un vecino de la ciudad.



También ha dicho que los ideólogos de la moción fueron el "matarife de Lobón", José Antonio Morales, asesor de Vox, y su "monosabio", el exalcalde de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo Pitel.



A Lemus no le sorprende la "actitud pseudoextorsionadora" de los tres responsables del Grupo Municipal de Vox, pero sí le preocupa la "sumisión" de Fragoso.



A su juicio, el PSOE y el PP han tenido muchos momentos de tensión y confrontación, el exalcalde popular Miguel Celdrán fue muy duro con ellos, pero nunca le faltó el respeto a ningún partido político.



Así, ha manifestado que Fragoso, con rencor, posibilitó una moción que podía haber rechazado porque no hablaba ni tenía interés para la ciudad.



A preguntas de los periodistas sobre si estudian tomar alguna acción legal, Lemus ha afirmado que, dentro de la Ley de Memoria Histórica, valoran la posibilidad de presentar una denuncia contra Vox.