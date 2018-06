Monago, solo contra el mundo, le enseña a Vara la puerta de salida

Una legislatura de siesta y perdida por completo. Así ha resumido el presidente regional del PP, José Antonio Monago, los tres años de gestión de Fernández Vara, a quien ha mostrado la salida del poder: “Ahí tiene la puerta”, ya que según el dirigente popular es lo que ofreció el líder del PSOE si no era capaz de cumplir su proyecto depositado ante notario.

Un Monago contra todos, contra el mundo, que ha empezado su intervención en el debate sobre el estado de la región contando que a las seis y media de la mañana estaba corriendo y contando a los hombres, mujeres y perros con los que se cruzaba, a la vez que se preguntaba qué habría llegado a ellos y ellas de lo dicho por Vara en el discurso de apertura del debate.

Para el expresidente de la Junta 2011-2015, van a ser cuatro años perdidos que terminarán con la región como líder del paro en España y segunda de Europa tras la griega de Macedonia.

Monago ha criticado a los sindicatos, que según él solo protestan cuando el PP gobierna en Mérida o en Madrid; también a la patronal, con la que está enfrentado según él desde que “denuncié los cursos de formación”.

La dirección de la Universidad tampoco es de su agrado por portarse de forma “servilista” cuando Vara es el que anuncia que los alumnos que aprueben tendrán matrícula gratuita. “Ya podían salir a decir, oiga, que eso lo decidimos nosotros”.

Y es que según él todo el mundo calla en Extremadura.

“Lo que dijo usted ayer [en el discurso con que Vara abrió el debate] es el cuento de la lechera, aunque algunos no lo escriban ni lo digan. Pero no pasa nada, ustedes tienen bula en este tema, cuando gobierna el PSOE aquí o en Madrid”

Descontento con los medios de comunicación en general: “Sale un alcalde del PP en la prensa por una multa de tráfico, y no la investigación de los cursos de formación, ¿esta es la libertad?”.

Aquí en Extremadura impera la ley del silencio según Monago, que volvió a cargar contra los medios: “Ya sé que me ganaré algún artículo crítico por esto, está por descontado, ustedes engrasan bien, y siguen engrasando bien, lo digo con cariño”.

El dirigente popular ha criticado también a Vara por su “oportunismo” con Pedro Sanchez, antes en desacuerdo con él y ahora “dándole palmas”, además de refregarle que quien fue su asesor, Iván Redondo, ahora es jefe de gabinete del presidente del Gobierno: “¿Qué se siente cuando llama a la Moncloa y se pone él?”.

Monago cree que el PSOE estuvo relacionado con el “escrache” que le hizo en las inmediaciones de su casa cuando era presidente una mujer que pedía una vivienda, y la prueba es que “a la hija de la que le llevaba la olla de comida la hizo usted directora general, la señora Barrientos directora del Instituto de la Mujer… Bueno a la sobrina, si da igual [rectificó Monago cuando le apuntaron desde otro asiento], y Valentín García se entrevistaba con la señora, algo tendrían que ver”.

El líder del PP ha pedido a Vara más horas de enseñanza de religión, y propuesto ir juntos a ver a Pedro Sánchez “para que no cierre Almaraz”.

Religión, tabernas, resumen del Gobex

Vara ha replicado a Monago, entre otras cosas, que no da propuestas para mejorar la región, y le ha asegurado que Sánchez no ha pactado con los nacionalistas, además de que mantiene el Presupuesto de Rajoy.

Respecto al aumento de las horas de religión: “Somos un Estado aconfesional, soy creyente, pero las leyes no deben serlo, ese es el problema creer que lo de uno debe ser para los demás”.

Valentín García, portavoz del PSOE, frente al “lenguaje tabernario” de Monago –que había interpretado como un desafío la señal de García de que después le respondería-, “y al que no voy a responder”, ha resumido lo que en su opinión fue la legislatura 2011-2015 del PP.

Valentín García

“Frontis en inglés, One, Agrotex que fue un fracaso, el concierto de Woody Allen, la foto del cantante de Extromoduro pagada con Alimentos de Extremadura, vídeos ridiculizando a andaluces; escraches a la oposición, las Nuevas Generaciones del PP en la puerta de la Asamblea haciéndonos un escrache a Vara y a mí, jóvenes con las caretas puestas, o gastarse una pasta en los periódicos de la región con caretas mías y ridiculizando a Vara, también de NNGG; se dictaban algunas portadas de algún periódico regional, el reparto de la publicidad institucional, cómo se perseguía a periodistas, las manipulaciones en los informativos de Canal Extremadura, cierres de los PAC, y como no tengo lenguaje tabernario no diré lo que más recuerdan los ciudadanos de su Gobierno”.