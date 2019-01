A Monago se le ha caído el “muñeco” del cierre de Almaraz según la Junta

Al Partido Popular y a su presidente y candidato a la Junta, José Antonio Monago, se le ha caído el “muñeco” de que Almaraz iba a cerrar y se perderían cientos de empleo en la comarca de Campo Arañuelo, pero tras el encuentro de la ministra de Transición Ecológica y las empresas propietarias se ha anunciado que como mínimo no habrá cierre hasta el 2025, ha afirmado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en un pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves.

Monago le preguntaba por la actitud de la empresa nacional de residuos radiactivos, Enresa, presidida ahora por el consejero extremeño José Luis Navarro, que ha cancelado el presupuesto parara un posible almacén nacional centralizado (ATC) de combustible gastado en las centrales nucleares.

El dirigente popular ha acusado a Vara y a Navarro de querer cerrar la central, de ahí que se le hurtaría a Almaraz y otras instalaciones nucleares la posibilidad de continuar su actividad al negarles tanto un ATC como el almacén individual (ATI) de la localidad cacereña.

A su juicio Fernández Vara es un claro “antinuclear”. Se podía “ser más honesto y debería serlo, usted señor Vara es antinuclear, ahora pide unidad porque se ha asustado y está en modo pánico; es antinuclear y cuando llegan las elecciones intenta disfrazarse porque Campo Arañuelo se ha echado a la calle”.

Sin “muñeco”

El presidente de la Junta le ha respondido recordando que desde que en 2011 se aprobó un almacén nacional de residuos, ATC, “no hay sitio, suelo, informe, proyecto, autorización ni licencia, en siete años el PP no hizo nada, por eso Enresa ha replanificado sus inversiones, a la espera de que haya un proyecto”

“Es que se le caído el muñeco señor Monago, se iba a cerrar Almaraz y ya no se cierra, iba a haber una prorroguita hasta 2023 o 2024 y tampoco, y necesita el muñeco porque se ha quedado sin proyecto, se va a quedar sin diputados y el enemigo no soy yo, lo tiene usted a sus alrededores”.

Vara ha añadido que no es “antinada”, pero “si yo fuera antinuclear no se manifestarían los antinucleares contra mí en el Teatro Romano cada 8 de septiembre, si lo fuera no habría estado trabajando para intentar que su muñeco no triunfara; esa era su propuesta, su deseo y lo que estaba esperando, y mientras ustedes ondeaban la bandera de una planta renovable de 200 megavatios en Talaván, único proyecto suyo en cuatro años, los demás hemos trabajado porque las renovables sean una fuente de riqueza y empleo en esta tierra”.