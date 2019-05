Monago asegura en televisión que no ha dicho lo que dijo sobre Podemos y Ciudadanos, pero admite que gobernó con IU

El expresidente de la Junta y presidente del Partido Popular, José Monago, aseguró este lunes en Canal Extremadura que él nunca había dicho que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Podemos para gobernar, y que tampoco es cierto que haya afirmado días atrás que apoyaría un gobierno regional presidido por Ciudadanos.

En su argumentación, afirmando que él habla con todo el mundo, llegó sin embargo a reconocer que él había “gobernado” con Izquierda Unida, cosa que en su día dirigentes de esta última, hoy desaparecidos de la escena política, negaron.

Fue en el debate organizado por el Ente público extremeño con siete candidatos a la presidencia de la Junta, y en el cual fue cuestionado por este diario sobre la amplitud de su cintura ideológica para poder pactar indistintamente con Podemos o con Ciudadanos, e incluso el haber aventurado que no tendría inconveniente en apoyar como presidente de la Junta a Cayetano Polo (C’s)

“Yo no he dicho nunca que fuera a gobernar con Podemos”, “yo no he dicho lo de hacer a Cayetano Polo presidente”, aseguraba Monago (minuto 19).

Sin embargo en 2014 en vísperas de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, y dado el auge de Podemos que podría convertirse en llave de la presidencia de la Junta y del juego de mayorías parlamentarias, como así fue, no tuvo empacho en señalar, en una entrevista con ‘El Mundo’ que no le importaría pactar con Podemos, afirmación que recogieron todos los medios nacionales y regionales

Años después, siendo presidente de la Junta en minoría, lo que dijo en otra entrevista, a ‘La Razón’, es que si hubiera hecho eso le habrían corrido a gorrazos

En estas afirmaciones del lunes en Canal Extremadura intentando desdecirse de algunas cosas que en su día dijo, ha terminado por reconocer que entre 2011 y 2015 él “sí he gobernado con IU”. En aquella legislatura la Izquierda Unida de Pedro Escobar facilitó la investidura presidencial de Monago y siempre encontró motivos para abstenerse en la mayoría de votaciones en la Asamblea de Extremadura, en beneficio del presidente autonómico y su partido el PP, pero la coalición de izquierda y PP siempre negaron que hubiera existido un acuerdo de gobierno, aunque fuera en la sombra, cosa que una de las partes, José Monago, acaba de admitir.

El candidato del PP a repetir presidencia también ha negado haber dicho días atrás que apoyaría un gobierno de Ciudadanos presidido por ese partido, cuando en realidad es lo que dijo en una entrevista con Radio Nacional.

No es solo que en 2014 José Monago no descartara pactar con Podemos, ni que días atrás planteara la posibilidad de apoyar a Ciudadanos haciendo presidente a su portavoz regional, sino que a principios de este año el presidente del PP igualmente tampoco desechaba la posibilidad de pactar con Vox si fuera necesario para gobernar.