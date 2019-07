Las Noches del Baluarte de Cáceres incluyen este año sesiones de vídeo mapping

La actividad estival de "Las Noches del Baluarte", que comenzará el 3 de agosto y se desarrollará todos los viernes y sábados hasta el 31 de agosto, incluirá este año sesiones de vídeo mapping y una terraza de verano en el entorno del Baluarte de los Pozos en Cáceres.



El programa se desarrollará finalmente pese a la anulación del anterior concurso, debido a que Intervención advirtió en un informe de que se había conculcado el derecho de libre concurrencia en el proceso abierto.



Aunque se amplía el número de jornadas, de seis a nueve, el presupuesto se mantiene en un coste de 6.000 euros.



Los espectáculos tendrán un horario cerrado, hasta la 1:30 horas de la madrugada y se realizarán en formato íntimo para minimizar el impacto acústico en la zona monumental.



La inauguración de esta nueva edición correrá a cargo de Gene García Band, que presentará su nuevo disco en solitario "Génesis", a partir de las 22:30 horas.



Tras su actuación habrá una sesión de funk soul, que se repetirán las sucesivas jornadas del programa con diferentes propuestas de dance, house, etc.



El 9 de agosto habrá cuenta cuentos, desde las 20:30 horas, con ilustraciones, malabares y trucos de magia; y al día siguiente, Olana Liss presentará su primer disco, con influencias del soul, latin y pop.

Musicoterapia

El Centro Integral de Musicoterapia interpretará, el día 16, temas instrumentales con ayuda del ukelele, bongos y flautas.



El sábado 17, la banda de jazz María Honululu & Los Wahalotes, con ritmos de soul, blues y funky, darán un concierto en el que se podrán escuchar referencias a Nina Simone o Roberta Flack.



Y la danza y el teatro de A. R. M. O. U. R tomará el escenario el día 23.



Además, se proyectarán tres cortometrajes: la comedia "Cefalea", de María Sánchez Testón; "Vía tango", un corto de animación de Adrián Navarro y el drama de Mario Andrada "Verás".



El 30 de agosto estará dedicado a toda la familia, con actividades dirigidas a menores de entre 5 y 12 años que podrán disfrutar de un taller de manualidades y gastronomía saludable, en la que serán sus propios chefs.



Los "primos hermagos" Manuel Gutiérrez y Gerad Junqueras, darán el toque de magia a la noche.



La clausura contará con un repertorio variado, en el que el grupo Guitar Not So Slim hará un recorrido desde principios del siglo XX hasta la actualidad, con música de soul, blues, rag y rock and roll.