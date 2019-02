Organizan un torneo de golf contra el derribo del complejo Valdecañas

La Federación Extremeña de Golf ha animado a todos los federados a participar en el torneo que se celebrará el domingo 3 de marzo para pedir que no se derribe el Complejo Turístico "Isla de Valdecañas", ubicado en la provincia de Cáceres.



Sobre este complejo pesan dos sentencias judiciales: una del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) de marzo de 2011 y otra del Tribunal Supremo de febrero de 2014 que declaran la nulidad del Proyecto de Interés Regional (PIR) aprobado por la Junta en 2007 y que permitió la recalificación de los terrenos para la construcción.



Ambas sentencias obligan al Ejecutivo extremeño a demoler lo construido y a restituir los terrenos a su estado original.



En este sentido, la Federación Extremeña de Golf ha hecho público un manifiesto en el que señala que no va a entrar en polémicas políticas, empresariales "y mucho menos judiciales".



No obstante, ha defendido que Isla Valdecañas "es de los mejores proyectos que se han realizado en Extremadura para atraer turismo de calidad y para aportar riqueza a toda zona".



"Y no solo lo decimos porque en esas magnificas instalaciones, entre otras muchas ofertas de deporte, ocio y turismo, podamos disfrutar también de uno de los mejores campos de golf de España", ha agregado.



Por ello, ha animado a todos los federados a participar en el torneo que se celebrará en este campo con el lema "Extremadura con Isla Valdecañas".