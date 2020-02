En plena ola de solidaridad con el campo, PP y Cs dan plantón a la Comisión de Precios Agrarios

En plena ola de solidaridad con agricultores y ganaderos, y con las voces de los manifestantes que cortaron las carreteras aún resonando, Partido Popular y Ciudadanos se han negado a participar en la Comisión de Precios Agrarios que este miércoles se ha constituido en el Parlamento regional, y que fue una petición de las organizaciones profesionales del campo.

La comisión de diputados autonómicos, que tiene un plazo para sus trabajos de tres meses, y que hará que comparezcan todos los entendidos y afectados, tiene como objetivo realizar un estudio y sacar conclusiones sobre la transparencia e interlocución entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria y los precios recibidos por los productores.

Se ha constituido en la Asamblea de Extremadura con la presencia únicamente de los diez diputados de PSOE y Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo), ante la ausencia de los de PP y Cs.

Un portavoz de este último partido, Fernando Baselga, ha explicado que les parece exagerado el plazo de tres meses que se ha dado la Comisión de Precios Agrarios para elaborar conclusiones y proponer medidas, puesto que “el campo no puede esperar más”, y propone a cambio, este mismo jueves, crear otra comisión con partidos y organizaciones agrarias para aprobar una serie de medidas y ponerlas sobre la mesa ante el Gobierno central y el comunitario de Bruselas.

“Nos eligieron para trabajar”

Para el portavoz de Agricultura del Grupo Socialista, Eduardo Béjar, la ausencia de PP y Ciudadanos de esta comisión “es una falta de respeto a la Asamblea y a las organizaciones profesionales agrarias que fueron las que pidieron al presidente de la Junta de Extremadura la creación de esta comisión”. Una “falta de respeto” también hacia los extremeños “que son los que nos eligen para que trabajemos en la Asamblea, no para que nos ausentemos de ella”.

Lo que tiene que hacer la derecha es “asumir responsabilidades”, ya que “es un error decir que se apoya a los agricultores y ganaderos y luego no estar en los órganos que se crean para buscar soluciones a los problemas del sector”.

Una de las protestas en los cortes de carretera habidos el martes

Entre los objetivos de esta comisión de estudio figura el de poner en marcha un Observatorio de Precios que recoja toda la información, no solo de lo que perciben los agricultores, sino también de los verdaderos costes de producción y que se mejore la transparencia para poder tomar decisiones en el futuro.

“Les importa un pimiento”

Por su parte la portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que es “un insulto” el desplante que han hecho PP y Cs al sector primario. “A la derecha le importa más bien poco los problemas del campo”, un plante que solo se explica de dos maneras, “o bien PP y Cs no quieren trabajar o les importa un pimiento los problemas del sector primario”.

La Comisión de Precios Agrarios tiene como objetivo abordar los problemas que sufren los agricultores y ganaderos, “por lo que no entiendo que gente tan bien pagada quieran trabajar tan poco por los problemas de la ciudadanía extremeña”.

Monago: “Más acción”

José Antonio Monago, presidente regional del PP, ha reclamado "menos palabras y más acción", y esta es una de las “tareas” que ha encomendado a la Junta, “algo que ya hice durante mi mandato, que negocié junto con el Gobierno de la nación y buscamos alianzas en Europa”.

“Soluciones con fechas, con medidas concretas y con presupuestos y si el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tiene que crear una comisión después de cinco años de mandato es que no se ha enterado de qué va esto”.

Rosiña: las chaquetas de De Miguel

La consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha opinado sobre ese plantón parlamentario en el sentido de que “la derecha no se toma en serio la representación política” y “serán ellos quienes tendrán que explicar a los ciudadanos por qué faltan a sus obligaciones, unas obligaciones por las que cobran un sueldo de diputado”.

Además ha manifestado la solidaridad y comprensión del Gobierno regional para con los agricultores y ganaderos que ayer protestaron cortando las carreteras en 11 puntos de la región. Ha felicitado a todos por el desarrollo de la jornada, incluyendo a los agricultores, a los conductores y ciudadanía, y a las fuerzas policiales.

Por el contrario ha criticado la actitud de la dirigente de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que “unas veces se pone la chaqueta de política y otras las de manifestante, como pasó ayer que prefirió esto último y faltó a la junta de portavoces de la Asamblea de Extremadura”.

La Junta estudia ya el documento de reclamaciones y propuestas presentado por las organizaciones agrarias el pasado 12 febrero, tras haberlas recibido el 31 enero, dos días después de la manifestación e incidentes en Feval-Agroexpo, Don Benito

Blanca Martín: respeto institucional

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha estado de acuerdo en la constitución de la comisión a pesar de la "anomalía" ya que entiende que los grupos parlamentarios que no acuden a constituirla "no quieren formar parte de ella".



Para ella el respeto institucional debe estar por encima de políticas partidistas pues "si no se respetan las instituciones no se respeta la democracia y aquí conformamos la institución tal y como el pueblo extremeño ha decidido".