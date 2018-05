El PP dice que llevará a Fiscalía sus conclusiones del transporte sanitario

El Grupo Parlamentario Popular asegura que trasladará a la Fiscalía sus conclusiones de la comisión de investigación del transporte sanitario porque ven indicios de posibles delitos, según su portavoz, Cristina Teniente.



Las conclusiones de los cuatro grupos parlamentarios en la comisión de investigación creada dentro de la Asamblea de Extremadura, que se debatirán este viernes, alcanzan casi los 60 folios en el caso del PP, partido que al igual que Podemos y Cs ha decidido dar a a conocer públicamente sus conclusiones antes de que se discutan.



Los populares acudirán a la Fiscalía porque "donde había dudas, ahora hay certezas avaladas testifical y documentalmente" que deben ser investigadas judicialmente, reclama Teniente



A su juicio, hay indicios de una posible alteración del precio público en concursos y subastas, porque hay correos electrónicos que demostrarían que la Consejería de Sanidad remitió información distinta a los licitadores, vulnerando el principio de igualdad y libre competencia en un concurso público.



Se ha referido, en concreto, al número de ambulancias mínimo que se requería para la asistencia programada.



La empresa adjudicataria, Ambulancias Tenorio, habría tenido una información distinta que le permitió presentar una oferta económica más barata, que al final fue la que primó para resolver el concurso, sostiene Teniente.



Sin embargo, la "exigencia" al Consorcio Extremeño de Transportes, que perdió el concurso, fue de "en torno a 260 ambulancias más" según la diputada popular.



También hubo, en su opinión, un "trato de favor" en las inspecciones de los vehículos, ya que no se ha acreditado en la comisión que la concesionaria esté cumpliendo con las mejoras que recogía el pliego y que daban "puntos adicionales que fueron determinantes para recibir la adjudicación", ha apuntado.



La diputada popular también ha denunciado que la Junta de Extremadura ha dado certificaciones técnicas sin ver las ambulancias y que todavía circulan vehículos con el "apto" provisional y "cuya vigencia acabó hace 120 días.



Ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está investigando un presunto trato de favor a Ambulancias Tenorio en la adjudicación del concurso en esa comunidad y los posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, según Teniente.

No hubo nada de eso

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha indicado al respecto y a preguntas de los periodistas que la Junta está tranquila y convencida de que el traspaso fue correcto y han actuado en todo momento sujetos a la legislación vigente, por lo que no tienen nada que ocultar y estarán atentos de lo que diga la Fiscalía, en caso de que llegue a tal fin.



Sobre esos supuestos correos en los que se les daría información privilegiada a la empresa adjudicataria, Vergeles ha resaltado que no hay ninguna carta que diga nada de eso y que no han tenido contactos previos con la Ambulancias Tenorio hasta que no se adjudicó el concurso

Podemos

Para el diputado de Podemos Daniel Hierro la Comisión de Investigación sobre el Transporte Sanitario ha permitido constatar, entre otras cuestiones, la falta de transparencia en el concurso para adjudicar este servicio, lo que podría haber dado lugar a "algún tipo de irregularidad".



Hierro también ha hecho un avance de las conclusiones de esta comisión, que serán presentadas mañana y de las que la formación morada dará más pormenores una vez que conozcan si reciben el apoyo de los otros grupos, "lo que nos gustaría porque creemos que son útiles para próximos concursos".



A juicio de Hierro, se ha podido comprobar que la denuncia que hizo Podemos en mayo de 2016 era cierta y que por parte de las anteriores empresas que prestaban el servicio existía un incumplimiento, "muchas veces flagrante", del convenio colectivo y de las leyes en materia laboral, lo que afectaba al servicio.

Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, ha adelantado hoy que en sus conclusiones a la comisión de investigación del transporte sanitario no entra en si hubo boicot a la nueva empresa concesionaria, Ambulancias Tenorio, porque este tema está en los tribunales.



Las conclusiones de Cs recoge que hubo incidencias en los primeros días que se fueron corrigiendo, y pone el acento en el "abuso" de los contratos en prácticas por parte de la adjudicataria y en las "deficiencias" en el equipamiento de las ambulancias.