El PP recurre al Supremo los nombramientos en el Consejo de Seguridad Nuclear

El PP ha recurrido al Tribunal Supremo los nombramientos de los nuevos consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, aprobados por el Consejo de Ministros, entre los que se encuentra el de la extremeña Pilar Lucio.



Para el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, éste es "un ejemplo más del asalto a las instituciones que viene llevando a cabo Pedro Sánchez, como que el que ha practicado en RTVE, Correos o el CIS".



El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento del ingeniero Josep María Serena i Sender como nuevo presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como el de tres nuevos consejeros: Elvira Romera Gutiérrez, María Pilar Lucio Carrasco y Francisco Castejón Magaña.



Guillermo Mariscal ha señalado, según informa una nota de prensa del PP, que Francisco Castejón es "un conocido activista de plataformas y campañas antinucleares", por lo que a su juicio podría haber un conflicto de intereses.



El PP considera que no se han seguido los cauces reglamentarios oportunos, que no se han respetado los plazos legales y que se han vulnerado los derechos de los diputados "en beneficio del Ejecutivo del PSOE".



Mantiene además el grupo parlamentario del PP que el Gobierno no ha permitido cumplir con el trámite de un mes que marca la norma para analizar la idoneidad de los candidatos que finalmente han accedido al cargo.

"Cacicada"

Guillermo Mariscal, señala la nota de prensa, considera que Sánchez ha cometido "una nueva cacicada dentro de su campaña de asalto a las instituciones a su favor y en el de sus socios de moción".



En el recurso que ha presentado ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el Grupo Popular recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el 15 de febrero una propuesta con los nombramientos de los cuatro nuevos consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear.



Ese mismo día, Sánchez anunció la disolución de las Cortes Generales, por lo que el Grupo Popular presentó ante la Mesa del Congreso un escrito en el que denunciaba la vulneración de los diputados porque los candidatos iban a ser nombrados con las Cámaras disueltas.



El PP ha incidido en que el CSN no se debe utilizar de forma "partidista", por tratarse de la institución que debe velar por la seguridad nuclear en España, y ha pedido al Supremo que admita a trámite dicho recurso y acuerde la adopción de medidas "cautelarísimas" para suspender los acuerdos de cese y nombramientos de los nuevos consejeros del CSN y de su presidente.