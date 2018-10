El PP pierde afiliados en Villanueva de la Serena por la derecha

El portavoz local del PP en Villanueva de la Serena, Jesús Guerrero, y el presidente local de Nuevas Generaciones, José María Sánchez, han anunciado su baja del partido.



Junto a ellos, otros cinco afiliados más del PP local también han presentado la baja de esta formación política, así como de los cargos internos que han ostentado hasta el día de hoy en la agrupación local de la localidad pacense.



Así lo han expresado en un comunicado en el que alegan "no estar de acuerdo" con la línea política que el PP está llevando, tanto en el Ayuntamiento, como a nivel provincial y regional.



Una línea, han afirmado "de entreguismo al PSOE y, sobre todo, "por el abandono total de las bases del partido, a las cuales se las tiene olvidadas por completo".



Una decisión que, "hemos tomado con mucho pesar, pero que la hemos meditado mucho, antes de tomarla", han puntualizado.



Al respecto, el presidente del PP local, Manuel Lozano, ha explicado, en declaraciones a EFE, que del partido "se entra y sale libremente". Así como estos afiliados han decidido dejarlo, "otros muchos se han incorporado en los últimos meses en el que "ha habido más altas que bajas".



Sin embargo, Lozano ha lamentado que "se haya hecho de una forma extraña", dando un "portazo" a la Junta local y haciéndolo público con anterioridad a ser comunicado de forma interna.



"Las formas no nos gustan y no entendemos sus argumentos" ha puntualizado Lozano, quien ha apuntado que, actualmente, el portavoz, Jesús Guerrero, "no estaba ejerciendo sus funciones" pues había "desistido por completo" del partido.



En el caso de Nuevas Generaciones, se llevará a cabo el procedimiento habitual y será una gestora la que convoque elecciones para elegir al nuevo presidente, ha finalizado Lozano.