PP pide el cese del director de Agenex por presunta incompatibilidad

El PP ha exigido al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, el "cese inmediato" del director general de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), Cosme Segador, por incumplir los estatutos de la entidad pública al incurrir en "incompatibilidad" ya que es "propietario al 50 % de una planta fotovoltaica".



El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha denunciado que Segador es "propietario al 50 % de "Fotovoltaica Del Prior 6 S.L.", sociedad en la que ocupa en cargo de "administrador solidario desde 2007 y que sigue ocupando actualmente, según certifica el Registro Mercantil de Badajoz".



La disposición adicional tercera de dichos estatutos, dice que el personal al servicio de Agenex "no podrá desempeñar, por sí o mediante sustitución, cualquier otra actividad retribuida por cuenta propia o ajena que tenga algún tipo de relación o vínculo con la actividad desempeñada" por la entidad.



Agenex, que maneja "una gran cantidad de fondos" procedentes de la Unión Europea, es una entidad pública, bajo la forma de asociación, perteneciente al sector público autonómico, creada en 2001 para promover la planificación, diversificación y ahorro energético en la comunidad.



Su Consejo Ejecutivo, del que forman parte la Junta, las Diputaciones y la Universidad de Extremadura (UEX), entre otros, está presidido por el consejero del Ejecutivo extremeño con competencias en Energía y la entidad es "un medio instrumental de la administración autonómica para hacer encomiendas de gestión".

Antes era un profesor de la Universidad

Según ha recalcado Carrón, desde su creación, el director general de Agenex ha sido siempre un profesor de la UEX, quien en virtud de un convenio, percibía "un sueldo por dedicación parcial de 16.320 euros", pero con la llegada del Gobierno de Vara, Navarro convocó una asamblea extraordinaria en diciembre de 2015, en la que "se cambiaron los estatutos de la entidad y el secretario presentó su dimisión".



En dicha asamblea se nombró director general a Cosme Segador que, a diferencia de todos sus antecesores en el cargo, que eran profesores de la UEX y se les contrataba mediante un convenio con la universidad, fue contratado mediante "un contrato de Alta Dirección, con dedicación exclusiva y un sueldo de 49.359 euros al año".



De este modo, ha precisado Carrón, pasaba a tener unas retribuciones asimilables a las de un director general de la Junta por un trabajo que hasta entonces se venía realizando por profesores de la UEX que percibían unas retribuciones "tres veces menores".



En este sentido, ha afirmado que Segador ejerce también de profesor asociado universitario en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz, una labor que el PP ve "incompatible" con un contrato de Alta Dirección remunerado con casi 50.000 euros al año, pues este tipo de contrato está sujeto a una serie de criterios como el de "exclusividad, no concurrencia y permanencia".



Agenex maneja muchos fondos europeos, pero es "opaca" porque su página web "no ofrece ninguna información sobre su régimen jurídico, sobre cuentas anuales y sobre si se realizan o no auditorías internas o externas".



Tampoco aparece información sobre los procesos de selección y contratación de personal, ni de los procedimientos de licitación y adjudicación de sus servicios.



Carrón ha indicado que lo único que hay publicado en el apartado de transparencia son los saldos bancarios con "casi un millón de euros en tres cuentas bancarias".