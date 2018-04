PP pide explicaciones a la Junta por el acuerdo con el exgerente de la orquesta regional que le evita la cárcel

PP de Extremadura ha pedido al Gobierno extremeño que explique el acuerdo al que habría llegado con el exgerente de la Orquesta extremeña (OEx), Pedro Salguero, sobre el desvío de fondos, para que una sentencia judicial no le haga ingresar en prisión.



Así lo ha dicho en una rueda de prensa en Mérida la portavoz del PP en la Asamblea regional, Cristina Teniente, que ha pedido que la consejera de Cultura comparezca ante el Pleno de la Cámara para que explique al acuerdo existente, según el diario "Hoy", entre la Junta, la Fiscalía y Salguero para que la sentencia determine dos años de cárcel.



Según esa información periodística, el jueves se iba a celebrar un juicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz con sede en Mérida por el desvío de casi 112.000 euros, pero fue suspendido a la vista de ese acuerdo.



En su comparecencia Teniente ha denunciado los continuos "desórdenes e irregularidades, el derroche y el desvío" de fondos en el sector público.



"La sentencia que ha salido en relación con el exgerente de la OEX se refiere al exgerente que nombró y ratificó el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y en ella se analiza la gestión durante los años en los que gobernaba Fernández Vara", critica la diputada.



Ha explicado que Pedro Salguero fue un exgerente "particular" ya que fue concejal del PSOE de Calamonte (Badajoz) y que este asunto "está donde está" porque lo denunció el PP al llegar al Gobierno regional y comprobar que las cuentas de la OEx, al igual que las del Festival de Teatro Clásico de Mérida que él también gestionaba, estaban "en un estado ruinoso y sin contabilidad".

Ahora nadie pide perdón

Tras las denuncias del PP, ha continuado Teniente, se acusó a su partido de querer desprestigiar a las instituciones y de "manchar y querer cargarse al Festival y a la Orquesta", y ahora "nadie pide perdón y dice que teníamos razón".



Ha exigido que "se diga algo y no pasen semanas sin hablar de esto", en concreto que "se diga por qué pasó, por qué fallaron los controles y por qué no se investigo y se tapó, y hemos llegado hasta aquí".

Explique la consejera



En este sentido, han pedido que la consejera Leire Iglesias comparezca ante el Pleno para dar cuenta del asunto y que se asuman responsabilidades por parte de "quien las tenga", a lo que ha agregado que "las depure Fernández Vara".



También ha demandado información sobre la situación financiera actual de la OEx, que, ha explicado, cuando el PP comenzó a gobernar estaba "en ruinas" y el PSOE la encontró saneada, y ahora vuelve a estar "en pérdidas".



En este mismo sentido, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, que ha visitado Zafra (Badajoz), ha recordado que el antiguo gerente de la OEX fue también "concejal socialista de Calamonte". "Que no se olvide esto, especialmente por el posible acuerdo" judicial alcanzado por la Junta de Extremadura, ha añadido.



Asimismo, ha apuntado posibles instrucciones políticas en el marco del presunto acuerdo alcanzado. "Como esto no lo tengo contrastado, exigimos la comparecencia" de la consejera, ha agregado.



Tras remarcar que Salguero "se llevó" más de 100.000 euros y que fue el Gobierno del PP el que interpuso la denuncia, Monago ha dicho que no había control alguno en las cuentas de la OEX, "lo que la abocaba al cierre y nadie se dio cuenta".