El PP todavía no ha respondido a la propuesta de negociar los Presupuestos regionales

El Partido Popular todavía no ha respondido a la llamada de la Junta de Extremadura para sentarse a hablar de los Presupuestos autonómicos del año que viene, es el único de los tres grupos políticos de la oposición que todavía no lo ha hecho, ha revelado este viernes la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

La invitación se hizo por teléfono a PP, Podemos y Ciudadanos, y con Podemos ya ha habido este jueves una primera reunión, mientras que la portavoz de Cs, Victoria Domínguez, se encuentra de baja médica “y esperamos que se recupere lo más rápido para vernos”, añade la consejera.

Respecto al PP “estamos esperando y esperamos reunirnos, pero decir que no a unos números que todavía no se han puesto sobre la mesa, o decir que no se ejecutan…”.