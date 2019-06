PSOE emplaza a Cs a pensarse qué hará en Badajoz, Cáceres y Almendralejo: “Luego no tendrá remedio”

El Partido Socialista de Extremadura ha emplazado esta tarde a Ciudadanos a pensarse muy bien qué hará mañana en los plenos municipales de Badajoz, Cáceres y Almendralejo; si inician el cambio que habrían votado los ciudadanos junto al PSOE, o prefieren ser cómplices del “incendio” que estaría provocando el PP en las ciudades donde ha perdido.

Así lo ha explicado el portavoz regional del partido, Juan Antonio González, mientras se reunía el comité regional socialista en Mérida, después de una reunión de la ejecutiva que ha acordado proponer a Blanca Martín Delgado para que repita como presidenta del Parlamento regional.

Ante las noticias que están circulando de un posible acuerdo PP-Ciudadanos para las alcaldías de Badajoz y Cáceres, pese a ser el PSOE el partido más votado en ambas, González ha recordado que el presidente regional del PP, José Monago, dijo que si el PSOE sacaba mayoría absoluta en el Parlamento regional se iría a Portugal, “y no se está yendo, sino que está incendiando las ciudades donde ha perdido, y a Cs le queda o ser cómplice de ese incendio que están provocando el PP y el señor que se iba a ir a Portugal, o dar estabilidad y futuro a los vecinos de las tres ciudades junto al PSOE. Que se piensen y replanteen lo que van a hacer, porque luego no tendrá remedio”.

Los socialistas prefieren ser cautos, y hasta que mañana no se compongan los ayuntamientos “es mejor no emitir juicios de lo que pueda pasar, principalmente por respeto a la democracia”, pero lo “sensato y coherente”, añade González, “es respetar lo que dicen los ciudadanos en las urnas, aunque aquí ciertos partidos no quieren respetar la voluntad mayoritaria, en Badajoz, Cáceres, Almendralejo o Jerez; el mensaje es que seguimos abiertos al diálogo con Ciudadanos, único partido con que da la mayoría para ayuntamientos estables, seguros, y para que no se hable de sillones sino de la vida y futuro de esas ciudades, se hable de Extremadura y no de Madrid que es de lo que están hablando los partidos de derecha”.

Cs puede demostrar con lo que haga “si es un partido autónomo y quiere cambio en esos ayuntamientos, o si es la muleta del PP. Mucha gente que les votó lo hizo queriendo un cambio en Badajoz, Cáceres y Almendralejo, y pensarán que si no se produce les habrán engañado y estafado, por tanto mensaje a Ciudadanos, a dieciocho horas de los plenos: estamos dispuestos a hablar y darle estabilidad, seguridad y futuro a esas ciudades”.

En las comisiones negociadoras “está todo hablado, solo queda que tomen una decisión”.

Grupo parlamentario

Por otro lado la ejecutiva y comité regionales han aprobado la propuesta para la dirección del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Extremadura, que se constituye el próximo martes 18. Presidenta será Estrella Gordillo, portavoz Lara Garlitos, portavoz adjunto Carlos Labrador, y secretaria general Ana Belén Fernández González.