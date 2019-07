El líder del PSOE en Badajoz cree que fue una mala idea llevar a Vox al debate electoral

Rafael Lemus, secretario provincial del PSOE en Badajoz, ha dicho este jueves que fue una “mala idea” llevar al debate electoral de la campaña autonómica, el pasado 21 de mayo en Canal Extremadura TV, al representante de Vox Juan Morales, una persona condecorada por la fundación Francisco Franco según ha destacado Lemus.

Ha sido en un debate en el Parlamento regional donde se discutían dos propuestas de PP y Ciudadanos contra la entrevista hecha el 26 de junio en TVE al político abertzale y condenado por su relación con el terrorismo, Arnaldo Otegi.

Otra igualmente “mala idea”, ha abundado Lemus, que se ha opuesto sin embargo a las propuestas de la derecha extremeña de condenar esta entrevista, en aras a la libertad de expresión.

El pasado 21 de mayo Canal Extremadura organizó el único debate que hubo para las elecciones autonómicas, con siete representantes y entre ellos Morales, ex secretario provincial del PP en Badajoz, ex alcalde en Lobón, ex diputado autonómico por ese partido, que abandonó para irse a Vox sin que consiguiera renovar el escaño ahora por esa formación de extrema derecha, y actualmente amparado económicamente por el concejal derechista de Badajoz Antonio Vélez, que le va a proporcionar un sueldo municipal eventual a él y al ex alcalde franquista de Guadiana, Antonio Pozo.

En aquel debate de Canal Extremadura, Juan Antonio Morales aprovechó para alabar el franquismo, para decir que acabaría con el Parlamento regional en el que pretendía entrar y ha fracasado, también acabaría con la ley regional de memoria histórica, con la agencia de cooperación internacional, y con el instituto de la mujer, entre otras amenazas.

Morales durante el debate que aprovechó para defender el franquismo

Oportunismo del político franquista que ha sido muy criticado.

Otegi

El responsable socialista en la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, tampoco considera buena idea haber entrevistado, ahora en TVE, a Arnaldo Otegi, sobre todo en víspera de un homenaje del Congreso de los Diputados a las víctimas del terrorismo y sus familias, un personaje que “colaboró con, y justificó el terrorismo” y “sigue sin reconocer el daño”.

No obstante, cree que entran dentro del derecho de los periodistas, y de la libertad de expresión, entrevistas como esa en las que “la opinión del entrevistado es cuestión suya” mientras que el derecho a entrevistar es “un derecho constitucional”.

“Si se está por la libertad de expresión, hay que estarlo con todas sus consecuencias, como ha dicho y coincido el periodista Luis María Ansón”.

Derrotadas

Al final del debate, PSOE y Unidas por Extremadura (UPE) han rechazado reprobar la entrevista al coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegui, como pedían PP y Ciudadanos, por considerar que debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.

Debatidas de forma conjunta y votadas por separado aunque con el mismo resultado: 38 votos en contra (34 del PSOE y 4 de UPE) y 27 a favor (20 del PP y siete de Ciudadanos).

Tanto PP como Cs consideraban un insulto y un desprecio a la memoria de las víctimas que el ente público, "pagado con dinero de todos los españoles", emita una entrevista a una persona que "ha sido condenada y está inhabilitada para empleo y cargo público por pertenencia a una organización terrorista".