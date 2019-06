PSOE Cáceres quiere un ayuntamiento estable con Ciudadanos

La comisión ejecutiva local del PSOE en Cáceres ha dado luz verde al inicio de las negociaciones con Ciudadanos (Cs) para buscar un gobierno estable encabezado por el socialista Luis Salaya.



Todavía no se ha producido ninguna reunión entre ambos partidos desde que se conociera el resultado de los comicios del 26-M, pese a que desde Cs avanzaron que habría un encuentro informal este lunes, que finalmente no se produjo porque Salaya asistió a la Comisión Ejecutiva Provincial y posteriormente a la local.



El PSOE ve "muy positivamente" el resultado de las pasadas elecciones en Cáceres, donde fue el partido más votado, con el mejor resultado en los últimos 32 años.

Llevaban 32 años sin ganar

De hecho, los socialistas no ganaban unas elecciones municipales desde 1987, cuando lo hizo Carlos Sánchez Polo, quien en 1991 consiguió retener el cargo sin ser la lista más votada a través de pactos con otras fuerzas. Ahora, Salaya parte como la lista más votada, pero la suma de PP, Ciudadanos y Vox supera a la de PSOE y Podemos.



Para el PSOE local, "la ciudadanía ha dejado claro su mensaje: quiere un cambio en esta ciudad y los únicos que pueden garantizarlo con estos resultados son el PSOE y Cs, conformando un gobierno estable y no dependiente de terceros partidos en cada decisión a tomar en el Ayuntamiento", han señalado en relación a la dependencia con Vox que tendría un pacto PP-Cs.



Para los socialistas cacereños, "Cáceres no puede dejar pasar la oportunidad de tener un gobierno estable progresista, que vuelva a dar color a la ciudad los próximos cuatro años, que es lo que han demandado con sus votos los cacereños".