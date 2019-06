PSOE abre expediente a sus concejales de Oliva y Esparragosa por gobernar e incluso repartir alcaldías con PP

El PSOE provincial de Badajoz ha decidido abrir expediente informativo, para acabar en disciplinario que podría suponer su expulsión, a sus seis concejales en Oliva de la Frontera, y dos de Esparragosa de la Serena, que han dado alcaldías al PP incluso repartiéndola, y gobernarán en coalición con él, cosa que se les advirtió no hicieran, ha informado esta tarde el secretario provincial del partido, Rafael Lemus.

En Oliva los seis concejales del PSOE han hecho alcalde al único concejal del PP, y acordado con él dos años cada partido en alcaldía, con tal de impedir el gobierno de la candidatura independiente ganadora de las elecciones con también seis concejales.

En Esparragosa los dos concejales socialistas apoyaron al candidato a alcalde del PP, formando cuatro votos frente a los tres del partido ganador, una candidatura independiente local, y además ambos partidos gobernarán en coalición.

El PSOE admite favorecer la gobernabilidad, incluso apoyando a un candidato del PP, pero nunca entrando en coalición o compartiendo alcaldía, aclara Lemus.

El expediente “puede desembocar en expulsión, no lo descartamos, y podemos pedirles también las actas pero eso último no tiene aspecto de llegar a buen puerto”.

Badajoz ciudad

El desenlace en Badajoz le produce a Lemus cierta tristeza ya que “había esperanzas de cambio en la ciudad”, y ni él ni Ricardo Cabezas, que negociaron con Ciudadanos, “en ningún momento llegamos a pensar que harían un acuerdo con el PP a última hora”. Cs pidió concejalías a los socialistas, y lo último fue repartirse la alcaldía, dos años cada uno, “cosa que ya no vimos bien, además el PSOE local seguro que se iba a oponer porque en dos años es difícil hacer una gestión”.

Lo ocurrido al final es “una pena para Badajoz, va a ser un fracaso, los repartos de alcaldía no suelen funcionar, no sé a cuál de los dos partidos va a beneficiar pero desde luego a los pacenses no; va a ser un desastre, un tripartito es muy complicado”.

Repartir alcaldía no es bueno

Rafa Lemus añade que los socialistas saben, “por experiencia”, que repartirse la alcaldía con otro partido, dos años cada uno, no es aconsejable. Entre 2007 y 2011 lo hicieron en Santa Amalia con un grupo independiente, “y cuatro años después el PP sacó mayoría absoluta porque eso la gente no lo entiende”.

La ejecutiva y comité provincial socialistas han analizado la constitución de ayuntamientos, en especial 13 casos donde ganaron pero sin mayoría absoluta, y otros donde sin ganar fueron fuerza decisiva. “En general hemos pactado con Podemos e IU, pero en algunos casos para favorecer la gobernabilidad hemos ayudado a Ciudadanos, como en La Garrovilla y otra localidad. Hemos hecho pactos con casi todos”.

Gallardo

El comité provincial del partido, por otro lado, ha aprobado por "aclamación" que Miguel Ángel Gallardo, alcalde en Villanueva de la Serena, repita como presidente de Diputación Badajoz. "Lo razonable son dos mandatos, ocho años, que es el tiempo para desarrollar una gestión, explica Lemus.