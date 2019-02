El PSOE se sumará a los paros y manifestaciones previstas el 8 de marzo

El PSOE de Extremadura se sumará a los paros convocados por los sindicatos más representativos el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y a todas las manifestaciones que haya ese día en la región, como muestra de su apoyo a "la defensa de los derechos, libertad y seguridad de las mujeres".



Así lo ha asegurado en rueda de prensa el portavoz socialista, Juan Antonio González, quien ha resaltado que en 2018 se vivió "un día histórico" de movilizaciones "sin precedentes" en el país y ha dicho que este año su partido estará de nuevo apoyando todas las reivindicaciones por la igualdad.



"Nos estamos jugando no dar ni un paso atrás en todos los derechos conquistados durante tantos años de lucha", ha afirmado González, al tiempo que ha subrayado "el importante papel que la mujer tiene que jugar en el siglo XXI, que tiene que ser el siglo de las mujeres".



Por otro lado, ha valorado las "buenas cifras" que arroja la Encuesta de Población Activa (EPA) en Extremadura, pues en el último año "hay 15.900 personas más ocupadas en el sector privado, la tasa de paro en el último año descendió un 2,58 por ciento y la de actividad subió en la comunidad".



El portavoz socialista se ha mostrado convencido de que 2019 será "un buen año para el empleo en Extremadura" y tras mencionar algunas iniciativas empresariales que se han implantado en la región recientemente, ha dicho que en las próximas semanas habrá "mejores noticias de inversiones que se van a venir a Extremadura".



A ello ha unido el anuncio del Gobierno central de adelantar a las comunidades los fondos para políticas activas de empleo, de los que 88,3 millones corresponden a Extremadura, y ha lamentado que no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado, por "acuerdo de independentistas, PP y Cs", porque hubieran llegado "más de 100 millones".



González ha aprovechado también la rueda de prensa para hacer balance de la legislatura del Gobierno socialista que cuando llegó en 2015 se encontró "una Extremadura en depresión, que había sido intervenida y estaba en la UCI".



Ahora, cuatro años después, se ha reducido el desempleo en "más de 40.000 personas", las exportaciones han superado la barrera de los 2.000 millones, las cifras de turismo "baten récord año tras año", se ha mejorado la educación y la sanidad, y se han recuperado derechos.



"Hoy, Extremadura mira con optimismo el futuro", ha destacado el socialista, para quien mientras "Cs y PP se enfrentan entre ellos para ver quién es más de derechas", el PSOE ofrece un proyecto de "diálogo" y "abierto" a "la gente de izquierda y también de centro", a aquellas personas que han quedado "huérfanas" de ese partido que "vino a regenerar la política y ahora mira más a la ultraderecha".



Además, ha manifestado que la diferencia entre PSOE y PP es que el primero piensa que "cuanto mejor le vaya a los extremeños, mejor le irá a Extremadura y al partido", frente al segundo que considera que "cuanto peor le vaya a Extremadura, mejor le va a ir a ellos".



Para el socialista, "históricamente a Extremadura siempre le ha ido bien cuando el PSOE gobierna en Madrid y Extremadura", y ha enumerado medidas como la inversión en el ferrocarril, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de las pensiones.



Cuestionado por la confluencia de Podemos, IU, Equo y Extremeños, ha señalado que su partido "respeta" lo que hagan otras fuerzas, algo que -dice- no siempre ocurre a la inversa, y ha advertido a la formación morada que "tenga cuidado con los socios" que tiene, pues "tanto IU como Extremeños se aliaron con el PP" en la pasada legislatura, la de "mayores recortes" en la historia de la región.