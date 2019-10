El Pacto por el Ferrocarril se reunirá en noviembre, según agentes sociales

El Pacto por el Ferrocarril se reunirá en noviembre, después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, exponga la semana que viene, en su visita a Extremadura, la situación real de las obras que se acometen en la región y las previsiones que se manejan, han informado este viernes los agentes económicos y sociales.



El secretario general de la Creex, Javier Peinado, y las responsables de CCOO y UGT en Extremadura, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, se han reunido con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en la primera cita esta legislatura del acuerdo de diálogo social, que incluye las infraestructuras como uno de sus ejes.



Javier Peinado ha explicado que han conocido datos de la evolución de las obras del tren, que Ábalos hará públicos con "Los Desayunos" de El Periódico Extremadura el próximo día 17 en Badajoz.



Para el responsable de la patronal, aunque "se está avanzando" y "podemos estar moderadamente satisfechos", la realidad es que los plazos no volverán a cumplirse, por lo que, "por desgracia, no vamos a tener el tren como todos queríamos en el 2020, ni mucho menos".



Por ello, según ha dicho, han pedido a Fernández Vara la convocatoria del Pacto por el Ferrocarril, porque hay que estar "muy vigilantes" y "queremos ver compromisos reales".



Tras confiar en que cuanto antes España pueda contar con un nuevo gobierno al que Extremadura pueda dirigirse "de una manera clara y concreta", Javier Peinado ha indicado que ahora, a diferencia de hace dos años, "tenemos un cronograma muy claro de licitaciones, de adjudicaciones y de proyectos de obra" con lo que pueden conocerse "cuándo y en qué tiempo" van a poder realizarse los trayectos con las líneas ferroviarias actualizadas y exigir "compromisos reales" al Gobierno, a Adif y a Renfe, pues "no podemos consentir que se nos sigan dando fechas avuelapluma"



El responsable de la patronal extremeña ha reivindicado el modelo de unidad de acción que ha supuesto el Pacto por el Ferrocarril y los logros que está consiguiendo, además de manifestar que debería trasladarse a la reivindicación de las carreteras que también necesita a la comunidad autónoma.



Por su parte Encarna Chacón, secretaria regional de CCOO, ha manifestado que aunque las obras del tren van progresando, su desarrollo "todavía es insuficiente" y en algunos casos "no van a con la prontitud que todos deseamos".



Ha hecho un llamamiento tanto al PP como a Unidas Podemos para que vuelvan al Pacto por el Ferrocarril, "donde entre todos y todas podamos construir una Extremadura mejor".

Manifestación

Preguntada por los periodistas sobre si se repetirá este año la manifestación a favor de un tren digno que en los dos pasados tuvo lugar en el mes de noviembre, Chacón ha dicho que primero habrá que evaluar en detalle la situación de las obras "y a partir de ahí las medidas impulsoras se darán pero en el seno del pacto".



"Lo que está claro es que tenemos que seguir exigiendo al Gobierno del Estado que siga mirando para Extremadura con unos presupuestos que permitan que nos homologuemos al resto de las comunidades autónomas", ha indicado, además de precisar que la reunión del Pacto por el Ferrocarril se tendrá que celebrar antes del día 17-18, fecha de las movilizaciones de 2017 y 2018 (en 2016 fue en octubre) para ver qué se decide.



En esa misma línea, Patrocinio Sánchez ha manifestado que "primero habrá que tener toda la información de cómo van las cosas" y después se verá en el seno del pacto si es necesaria o no una nueva manifestación.



"Nosotros lo que percibimos y lo que nos llega es que los plazos se van cumpliendo; otra cosa es que nos parezca que van lentos", ha precisado tras recordar que "partimos de un atraso brutal".