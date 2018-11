El Parlamento regional avala el pacto Sánchez-Iglesias para una nueva política de izquierda

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves un pronunciamiento a favor de la aprobación en las Cortes de los Presupuestos del Estado que pueda presentar el Gobierno de Pedro Sánchez, en aplicación del acuerdo político que ha alcanzado con el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

La propuesta pide a los grupos políticos apoyen esas cuentas, que según el acuerdo pondrían de nuevo a la política y a la economía al servicio de los ciudadanos, y no de los grandes intereses. Es un acuerdo que va más allá de los presupuestos porque abarca varios ámbitos, pero que de momento no encuentra suficientes apoyos nacionales.

En la Asamblea la propuesta, presentada por el PSOE, ha sido apoyada por Podemos, en total 37 votos a favor, y rechazada por PP y Ciudadanos, 27 votos en contra; uno de los votos afirmativos ha sido erróneo por parte de un diputado del PP.

Ha sido defendida por el diputado socialista Jorge Amado, que ha hablado de su repercusión directa e importante [del acuerdo Sánchez-Iglesias] para Extremadura, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y como un punto de inflexión tras años de ajustes y sacrificios “inútiles sin sensibilidad social”

De su contenido ha destacado que los mayores de 52 años recuperan el subsidio de paro, padres de familia en edad difícil para la búsqueda de empleo; 160.000 pensiones mínimas que subirían un 3%; 385 millones más para la dependencia… “¿Por qué las derechas de este país se niegan a esto, por revanchismo y pataleta?”. Para Extremadura son 12 millones.

El salario mínimo subido a 900 euros, aumentaría la demanda de consumo, la renta, y la actividad empresarial; está la bajada de tasas universitarias y subidas becas; el garantizar un consumo mínimo de energía para calentar hogares, o eliminar la tasa Soria al consumo de energía, además de equiparar los permisos paternidad entre mujeres y hombres.

El no de PP y Cs

Para Victoria Domínguez (Ciudadanos) el acuerdo nacional es pura demagogia. “Son unos malos presupuestos, meten la mano en los bolsillos de los españoles, así gobierna cualquiera. Suben impuestos, la cuota a los autónomos, lastran la buena marcha de la economía española”

Además Pedro Sánchez “ha mandado a alguien a pactarlos en la cárcel con los separatistas, para mantenerse en el poder, y nosotros no los pactaremos con Torra o con Rufián, es un presidente rehén de los separatistas”.

El término de las derechas usado por Jorge Amado le parecía además “del 36 y guerracivilista”.

Para Luis Hernández Carrón (PP) es una propuesta “Picapiedra, de Pedro y Pablo”, que “no vale para nada, brindis al sol”. Además no se pueden apoyar los Presupuestos 2019 “porque aún no se han presentado”, unas cuentas que “hay que negociarlas en las Cortes, no en la cárcel, a la bolivariana y venezolana intentándose saltarse al Senado”.

La subida “brutal” del salario mínimo va a crear paro según él.

Álvaro Jaén (Podemos) ha dedicado su intervención no a defender el acuerdo Sánchez-Iglesias sino a criticar a Vara entre otras cosas por su “golpe de Estado a garrotazos contra Sánchez”, y a recordarle que “con el gobierno de Ciudadanos que proponían ustedes en 2016 todo esto no habría sido posible”.

Por eso Jorge Amado (PSOE) le ha requerido: “Me permite una pregunta, ¿van a votar a favor, señor Jaén? No ha hecho más que criticar, y es que como no ha hablado nada del acuerdo…”.