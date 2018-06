El Parlamento regional aprueba propuestas para financiar a Amus

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado, con la abstención del PSOE, dos propuestas de impulso, de Podemos y del PP, tendentes a dar estabilidad financiera a la asociación ecologista AMUS para el mantenimiento de su Hospital de Fauna Salvaje en Villafranca de los Barros.



La propuesta de la formación morada aprobada este martes insta a la Junta a incrementar en al menos 60.000 euros, mediante modificación de crédito, la cuantía destinada a esta asociación, así como a establecer una financiación estable, digna y suficiente para que el colectivo pueda prestar su servicio de atención y recuperación de la la fauna salvaje.



Por su parte, la iniciativa del PP propone al Gobierno extremeño que de una estabilidad financiera a AMUS para que pueda continuar con las labores que presta en su Hospital de Fauna Salvaje y que establezca la fórmula jurídica más adecuada para regular la colaboración entre ambas.



Ambas iniciativas, que se han debatido con la presencia en la tribuna de invitados de trabajadores e integrantes de AMUS, han contado con los votos a favor de PP, Podemos y Cs, y la abstención del PSOE, cuyo diputado Eduardo Béjar ha recalcado, no obstante, en sus distintas intervenciones que la Junta va a dar una solución a los problemas de financiación de esta asociación.



Tanto el diputado de Podemos Eugenio Romero como la parlamentaria del PP Virgina Alberdi, encargados de defender las propuestas de su grupo, han destacado el reconocimiento nacional e internacional que tiene AMUS, una asociación creada en 1995 y que el año pasado fue declarada de Utilidad Pública.



Romero ha recordado que en el Hospital de Fauna Salvaje que la asociación tiene en Villafranca de los Barros ingresan más de mil animales silvestres heridos todos los años, de los que más del 63 por ciento se recuperan.

Prestigio

Por su parte, Alberdi ha hecho hincapié en que AMUS está considerada como un referente a nivel internacional en recuperación de fauna salvaje, sobre todo de aves, y ha participado en numerosos proyectos de investigación.



Tanto Alberdi como su compañero de partido Francisco Ramírez han criticado la falta de coherencia de Podemos al negarse a apoyar una enmienda del PP, en el debate de presupuestos, para garantizar con 60.000 euros la financiación de esta asociación y proponer ahora una iniciativa en ese sentido.



Eduardo Béjar ha insistido en que la Junta está comprometida con este colectivo en buscar una solución estable a sus problemas financieros, por lo que ha asegurado que el Hospital de Fauna Salvaje no se va a cerrar, y ha aclarado que no ha habido reducción ni recortes de fondos, sino que los problemas han surgido al sacar los concursos de recuperación de fauna como marca la nueva ley de contratos.



María Victoria Domínguez, por parte de Cs, ha recalcado que AMUS, que ha cooperado con universidades e investigadores de distintos países, no puede estar todos los años pendiente de su presupuesto, por lo que se tiene que dar una solución en el tiempo que garantice su financiación.