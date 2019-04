“Lo que ha hecho Pedro Sánchez es una vergüenza para España, así le ha salido”

Victoria Domínguez Paredes, nacida en Valdeobispo (Cáceres), es abogada y ha sido juez y fiscal. Lleva 20 años en política, integrada en el PP, en Unión del Pueblo Extremeño (Upex) que creó, y desde 2014 en Ciudadanos.

Hace cinco años ganó frente a otros dos aspirantes las primarias de Cs para ser candidata a la presidencia de la Junta, y en mayo de ese 2015 sacó escaño autonómico en la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres. Renunció a concurrir a las primarias de este año, y ha sido designada número uno en la candidatura provincial al Congreso de los Diputados.

¿Cómo ha sido ese paso de diputada autonómica a querer ser diputada nacional?

Al haber menos de 400 afiliados en la provincia de Cáceres no ha habido primarias para encabezar la candidatura, ha sido designación por el comité autonómico y el nacional; el partido me lo propuso y he aceptado, un reto para Extremadura y la provincia de romper el bipartidismo de 40 años, para que un partido y proyecto nuevos, del siglo XXI, puedan tener diputado por Cáceres y Badajoz

Es lo mismo que me planteé en las autonómicas de 2015, estar en las instancias políticas más importantes, en aquel caso en la Asamblea que es donde se hace la acción política regional. Han sido cuatro años duros, llegué muy ilusionada y animada, he pasado de ser Victoria Domínguez a ser la diputada de Ciudadanos en Extremadura, con momentos personales complicados pero he mantenido la cabeza en la responsabilidad. Todo el peso de la acción política del partido recaía sobre mí, sobre la única diputada.

Lo hacía usted todo

Tengo el récord de intervenciones de los 36 años de legislatura en el Parlamento regional, solamente en plenos más de 1.000 intervenciones, pero he disfrutado de gente conmigo que me han ayudado mucho, ahora me acuerdo de Antonio Sánchez Ocaña [jefe de prensa y asesor, fallecido repentinamente https://www.eldiario.es/eldiarioex/Muere-periodista-placentino-Antonio-Sanchez-Ocana_0_782871708.html, me dio mucha fuerza como persona que era muy preparada. He estado sola, sin poder delegar en nadie, y creo que hemos podido estar a la altura de las circunstancias

Aparte de contratiempos personales importantes, se vio usted afectada por el caso judicial de los chalés ilegales de Plasencia como exconcejala de urbanismo

Gracias a dios ha ido bien, la causa se archivó definitivamente y ahí acabó la cosa. He tirado para adelante y en ese asunto tuve el apoyo del partido desde el principio, lo que importaba era trabajar en la Asamblea.

Todo el mundo ve que es muy difícil quitarle un escaño nacional en Cáceres a PSOE y PP, que siempre se la han repartido

En el mismo caso hay 20 provincias, pero igual de difícil era cuando me presenté a las autonómicas en 2015 que decían que era imposible, que era más fácil en Badajoz, que saliera un tercer partido en la provincia.

No lo considero más difícil ahora porque Cs está en un nivel de votos mucho mayor, estamos creciendo, un buen resultado en Andalucía, ganamos en Cataluña, y en ese crecimiento está la posibilidad real de que saquemos diputado por Cáceres, sin ninguna duda

Usted en principio podría haber aspirado a ser la candidata a la Junta, como lo fue hace cuatro años

Las primarias estaban abiertas a todo el mundo, pero no las ha habido ya que solo se ha presentado un candidato, Cayetano Polo; yo no he renunciado, no se puede renunciar a algo que no tienes, no tengo condición de precandidata a nada por ser diputada en la Asamblea, ni tengo condición mayor para eso que cualquier otro afiliado. Decidí no presentarme a las primarias, y al haber solo un candidato… El proceso se abrió pero en la segunda fase al haber un solo candidato no se celebraron

Si no sale diputada nacional, ¿ué ocurre?, ya no entra usted en las listas de la Asamblea

Yo soy candidata al Congreso de los Diputados por Cáceres hasta el 28 y espero sacar escaño. Si no salgo seguiremos trabajando por consolidar este proyecto en Extremadura y en España

Parece que la estrategia al menos electoral de Cs y PP está siendo condicionada por el crecimiento de la extrema derecha, ¿no se han derechizado?

Para nada, no nos hemos derechizado, y precisamente la irrupción de ciertos partidos políticos más a la derecha centra todavía más el discurso de Ciudadanos. Decimos lo mismo en todas las provincias y comunidades, no hemos cambiado nada de nuestro discurso

Hay que recordar que las generales se convocan porque Pedro Sánchez presentó una moción censura pero ética y políticamente era rechazable sacarla adelante con ese tipo de socios, con Bildu, con los separatistas…, y con el agravante de que sabía lo que los independentistas ya habían hecho lo del 1 de octubre, vergonzoso; y antes se habían cargado el Estatut en septiembre, saltándose la legalidad, con una declaración de independencia que fue pero no fue. Con esos antecedentes hace con ellos una moción que le ha durado ocho meses

Tenía que haber convocado inmediatamente elecciones, que los españoles hablaran y dijeran qué gobierno quieren, lo que ha hecho es una vergüenza para España, y así le ha salido.

¿Partidaria de un tripartito por la derecha, como en Andalucía?

Eso se verá una vez sepamos el resultado, ya lo ha dicho Rivera, que es lo único que le preguntan los periodistas, jaja

Ciudadanos ha propuesto a Casado previamente un acuerdo

No nos explicamos, no se explica Rivera, que ante un pronunciamiento claro de tender la mano, Casado esté absolutamente callado. ¿Síntoma de debilidad? Todo lo contrario, decimos vamos a sacar buen resultado y vamos a hacer las cosas bien y decírselas a los españoles antes, y si no, no podemos echar a Sánchez de la Moncloa.

Quien demuestra debilidad es el PP que está desnortado, no sabe dónde está, qué le espera, cambiando todo el día de discurso, como pollo sin cabeza.

¿Aspira Ciudadanos todavía a adelantar en votos al PP?

Puede pasar perfectamente, sus encuestas son desastrosas

Estaríamos según ustedes en un escenario de coalición de la derecha, con Rivera como presidente del Gobierno

La gente tiene que saber que una vez tendida la mano por nuestra parte, deben decidir si quieren un presidente llamado Rivera u otro llamado Casado.

De momento las encuestas dicen que el tripartito no suma lo suficiente

Pero todas dicen que Cs sube, por eso hemos podido tender la mano.

Novedades que traería Cs para España desde el Gobierno central

Primero, estabilidad política; podemos decir cosas que otros no, por ejemplo PSOE tiene a Iceta diciendo que vamos a hacer referéndum, que los vamos a indultar… Nosotros tenemos el mismo discurso en toda España. Ofrecemos algo tan revolucionario como igualdad de todos los españoles ante la ley, vivan donde vivan que sean todos iguales, que está en la Constitución y debe estar en la base de un convivencia democrática normal.

Hacer a los españoles libres e iguales; extremeños, aragoneses, gallegos, castellanoleoneses, tengamos los mismos servicios públicos, como la tarjeta sanitaria única; me ha llamado un compañero de Cataluña diciendo que cuando van su familia allí a verles, no les dan la receta, no tienen acceso a la sanidad pública y universal española, y que se tenga que proclamar eso en 2019 es una barbaridad

Somos un partido netamente europeísta, en el Grupo Liberal Europeo que va a decir muchas cosas en Europa en los próximos años. Un partido nuevo, del siglo XXI, participativo, con gente que ha roto carnés de otros partidos porque han abandonado elementos de la transición, vienen del PSOE y PP y se han unido al proyecto de Albert Rivera, una persona que une, y no conozco otra más generosa que él. Va a ser un buen presidente del Gobierno de España.