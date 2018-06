Piden a la Junta derogar el decreto que impide a los interinos cobrar el verano

Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT han reclamado a la Junta de Extremadura la derogación del decreto que fija en 280 días trabajados los necesarios para que un docente interino pueda percibir los meses de julio y agosto, tras la sentencia del Tribunal Supremo en este sentido.



El Alto Tribunal ha declarado nulo despedir en junio a los profesores interinos de centros no universitarios que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, y a los que no se les paga así los meses de julio y agosto.



La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura exige la derogación inmediata del decreto de 2012 por el que se regula el régimen aplicable al profesorado interino perteneciente a los cuerpos docentes no universitarios de Extremadura que no presten servicios durante la totalidad del curso escolar.



En una nota, CCOO recuerda que antes de 2012 los docentes interinos extremeños podían percibir el salario de julio y agosto siempre que hubiesen trabajado 165 o más durante el curso, un mínimo que se elevó a 280 días con el Gobierno regional del PP y que se consideró que cercenaba derechos laborales adquiridos.



Por ello, defiende que con la sentencia de anteayer, el Supremo ratifica la postura mantenida por CCOO en estos años al afirmar que el despido de interinos durante el verano vulnera el principio de no discriminación recogida en un acuerdo marco de la Unión Europea sobre el trabajo de duración determinada.

Desde ya

CCOO exige que se regrese a los derechos laborales y retributivos previos a los recortes del 2012 que propició el PP "y que ya para este mismo verano", las interinas e interinos que hayan trabajado 165 días o más perciban la totalidad de las retribuciones julio y agosto.



En este mismo sentido se ha expresado la responsable de Educación de CSIF, Mercedes Barrado, que ha dicho que es de justicia que "no se corten" los contratos de estos interinos el 30 de junio y ha reclamado que cuando se hace una contratación para cubrir la plaza de un titular que se entiende irá hasta final de curso, lo lógico es que estos perciban los meses de julio y agosto.



Además, la representante de CSIF, que ha recordado que su sindicato tiene recurrida la adjudicación de plazas del presente curso, también ha señalado la repercusión que este decreto tiene en el aspecto de la experiencia docente, al contar con dos meses menos trabajados, lo que les perjudica en cualquier proceso selectivo.



Por su parte, la secretaria de Enseñanza de la FeSP-UGT, Eva María González, ha afirmado que con la vuelta a las condiciones anteriores a 2012 se persigue conseguir la igualdad de oportunidades para todos, ya que al fijar en 280 los días trabajados, se da la circunstancia que si cobrará julio y agosto una persona con estos días y no una con 279.



Eva María González ha afirmado que esta es una cuestión que su sindicato siempre plantea en los diferentes foros, por lo que insiste en su llamamiento para que la administración haga los llamamientos de interinos el 1 de septiembre "y no los alargue" para evitar que alcancen los 280 días y tener que abonar los meses de verano.