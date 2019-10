Podemos Badajoz rechaza que Amparo Botejara sea candidata al Congreso

La decisión tomada en Madrid de repetir candidatos electorales, y de que Amparo Botejara lo sea al Congreso de los Diputados de Unidas Podemos por la provincia pacense no es del agrado de Podemos Badajoz ciudad, según un documento analizado y consensuado durante una asamblea del Círculo y Consejo de la formación local.



Según fuentes del partido consultadas por Efe, en esta asamblea, celebrada a finales de septiembre, se presentó y analizó este documento, donde entre otras cuestiones se ponía sobre la mesa la "escasa" implicación de Botejara en los últimos comicios en la ciudad y en la formación, así como que su candidatura no hubiera sido votada.



Entre otras cuestiones, se critica por ejemplo que no fuese interventora durante las últimas elecciones.



El documento fue remitido tanto al Consejo Autonómico como al Estatal, aunque siempre desde la base que "se respeta" la decisión tomada por este último y que se participará en los actos de campaña que realice Botejara para los próximos comicios generales del 10 de noviembre.



Para esta cita, Podemos decidió repetir las candidaturas provinciales de las elecciones del pasado 28 de abril, como han determinado la mayoría de formaciones que concurrieron en aquella ocasión.



En esas elecciones de abril Amparo Botejara no logró repetir como diputada en el Congreso de los Diputados, como ocurrió en diciembre de 2015, año histórico donde se acabó con el bipartidismo PSOE-PP en la comunidad autónoma.



No obstante, según fuentes cercanas a otra formación, Podemos Recuperar Badajoz -marca con la que Podemos se presentó en 2015 en la ciudad-, los resultados de Botejara en la capital pacense durante las últimas elecciones generales fueron mucho mejores que los obtenidos un mes después por Podemos Badajoz en las municipales; Recuperar Badajoz es la organización de donde procede Botejara.