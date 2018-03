Podemos Badajoz insiste en la residencia de mayores para el Hospital Provincial

La formación política Podemos Recuperar Badajoz realizará campañas de sensibilización y movilizaciones si la Diputación de Badajoz decide finalmente impulsar el proyecto de rehabilitación del antiguo Hospital Provincial como hoy lo concibe, con un mercado gourmet, y descarta ubicar una residencia de mayores.



El portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, ha explicado a los medios que así ha decidido la formación en asamblea, si la Diputación de Badajoz persevera en mantener el proyecto tal y como hoy lo plantea y como lo licitó el pasado 8 de marzo.



Las movilizaciones, en las que se invitaría a otros colectivos ciudadanos, serían un aspecto "importante" para manifestar a la institución provincial que se está en contra del proyecto actual, que obvia la necesidad de plazas para mayores en el centro urbano, y que sin embargo contempla un mercado gourmet en una ciudad dentro de la comunidad con las rentas más bajas del país.



Por otra parte, Podemos Recuperar Badajoz votará en contra del estudio de detalle y del proyecto de actuación singular, que debe aprobarse en pleno municipal.

Reparos

No en vano, la formación morada presentó una alegación al estudio de detalle, al entender que éste no puede limitar los usos posteriores del edificio, alegación que Cordero espera tenga el respaldo del resto de grupos en el Consistorio.



En caso contrario se recurrirá "a la vía legal", ha manifestado el edil.



El portavoz de Podemos Recuperar Badajoz ha lamentado también que la Junta de Extremadura no haya impulsado aún el estudio técnico autonómico sobre la necesidad de plazas de mayores en la ciudad y su mejor ubicación.



Un estudio comprometido gracias a la enmienda aceptada en los Presupuestos autonómicos de 2018, y que fue clave para que Podemos permitiera la tramitación de las cuentas regionales, ha recordado.



El edil pacense ha expresado que desde 2003 se alerta de la necesidad de aumentar el número de plazas de mayores en la ciudad, ya que tiene un déficit actual de 380 camas en relación a la media autonómica.



Cordero ha defendido la apuesta de su formación por mejorar este proyecto, pues en su defensa convergen las tres líneas básicas de su actuación, la sostenibilidad, la solidaridad y la participación.