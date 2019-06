Podemos analiza este jueves la situación, para llevar una postura extremeña a la reunión nacional del sábado

El Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos fijará este jueves, 6 de junio, la posición de Extremadura sobre la situación interna que vive la formación morada a escala nacional tras los resultados obtenidos en las últimas elecciones y las voces críticas que piden la celebración de un Vistalegre III.



La posición de Extremadura será defendida el sábado, en el Consejo Ciudadano Estatal, por el secretario regional de Podemos, Álvaro Jaén, según ha anunciado la diputada electa de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, a pregunta de los periodistas.



De Miguel no ha adelantado nada sobre cuál puede ser la postura extremeña, ya que ha dicho que si algo han aprendido es que las cuestiones internas hay que tratarlas en los órganos internos.



A título personal ha señalado que Podemos se tiene que plantear hacia dónde van, si se están "desviando del rumbo" y si siguen teniendo claro para qué están en las instituciones.



"Yo sigo teniendo claro para qué estoy en las instituciones y voy a empujar para que la organización siga defendiendo a los que más lo necesitan en este país y siga defendiendo a los precarios, a los trabajadores, a las mujeres...".



A su juicio, Podemos debe reflexionar siempre y ser una herramienta que se adapte al tiempo.

Adaptarse

La organización no puede ser "hermética ni estática", ya que no sirve de nada cuando cambia el contexto y hay que adaptarse a nuevas realidades, según De Miguel.



En este sentido, ha recordado que han conseguido echar del Gobierno a Mariano Rajoy cuando otros, como el presidente electo de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se negaba a ver esa posibilidad, aunque los números daban para una moción de censura.



Y también se ha logrado, ha añadido, que no entre en el gobierno la extremeña derecha.



Pero además de adaptarse a la nueva realidad, ha explicado De Miguel, no deben perder de vista el "horizonte" para hacer una transformación social y política "profunda", "no un maquillaje".



De Miguel ha considerado que la confluencia de Podemos con otras formaciones ha sido un "totalmente positiva", ya que se ha abierto un espacio que se debe fortalecer esta legislatura y que no solo era para presentarse a las elecciones.



En este periodo de reflexión, Podemos Extremadura iniciará esta semana una ronda de reuniones con sus nuevos ediles para hacerles ver que están arropados y que forman parte de un espacio político amplio, además de resolverles todas sus dudas e inquietudes, ha explicado la diputada electa.