Podemos pide condiciones de trabajo dignas en los planes de empleo social

Podemos Extremadura ha pedido al Gobierno regional que los contratos que se hagan al amparo de los planes regionales de Empleo Social incluyan condiciones de trabajo dignas, ya que en muchas ocasiones "no respetan los convenios colectivos".



El diputado regional de Podemos Daniel Hierro ha trasladado a la Consejería de Empleo sus propuestas para mejorar estos plenas, vinculados al acuerdo presupuestario firmado con la Junta de Extremadura, en el que su formación consiguió 10 millones de euros adicionales para estos planes.



Daniel Hierro ha asegurado que estos planes no están funcionando y que además algunos ayuntamientos no están respetando los convenios colectivos.



A modo de ejemplo, ha explicado que un oficial de albañil contratado por un ayuntamiento en vez de inscribirlo en el convenio del sector de la construcción, lo inscribe en el que tienen suscrito los ayuntamientos con los sindicatos, "que a veces está por debajo del propio sector".

Contratos municipales

Para Hierro, esto supone "precarizar el empleo patrocinado por la Junta de Extremadura", por lo que ha trasladado a los responsables de Empleo que hay que mejorar las condiciones en las contrataciones por parte de las corporaciones locales "abandonando los salarios ridículos, los contratos a tiempo parcial y el descuelgue significativo de los convenios".



El diputado de Podemos también ha exigido mejores garantías para los participantes en estos planes de empleo, en los que desea que los procesos de selección sean iguales al resto de convocatorias de empleo público "porque no se puede seguir humillando a la gente más castigada".



"Queremos que en las próximas convocatorias se incluya ya este dinero para contratar a más personas y para acabar con la precariedad que hemos constatado que existe en ellos", ha concluido el diputado de la formación morada.