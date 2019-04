Podemos critica un déficit de 110 trabajadores en las cárceles, que están masificadas

Podemos Extremadura ha recordado este miércoles que existe un déficit de 110 plazas vacantes de funcionarios de prisiones en las cárceles extremeñas, en las que hay un exceso de presos de más del 25 por ciento.



La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, que ha visitado el centro penitenciario de Badajoz junto con su compañero de partido Daniel Hierro, ha asegurado que estos datos hacen que la seguridad de los trabajadores y de los propios presos sea "alarmante y de extrema gravedad"; los trabajadores de prisiones llevan días movilizados después de una reciente agresión que sufrió un compañero.



Podemos pide dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, aumentar las plantillas y mejorar los centros en su conjunto con la finalidad de reinsertar en la sociedad y reeducar a los presos, ya que con los medios actuales no se puede llevar a cabo esa labor.



De Miguel ha recordado que en la región hay unos 500 funcionarios de prisiones en activo, 300 en Badajoz y 200 en Cáceres, aunque los puestos de trabajo deberían ser algo más de 600.



Por otro lado habría que desprivatizar los perímetros de las cárceles para que, con ese dinero, se mejoren las condiciones laborales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son los que tendrían que encargarse de dicho trabajo.



El delegado en prisiones de CCOO en Badajoz, Antonio Guadalupe, también ha criticado la precariedad en la que se encuentran los trabajadores porque además de que hace falta personal hay empleados en segunda actividad, sobre todo en Cáceres, que no tienen regularizada su situación.



Según Guadalupe, esto se traduce en que en la vigilancia se juegan la vida, al igual que la de los internos.



"De la reinserción social que se olviden, hoy en día hay muy buenos profesionales que luchan por ella pero no se puede llevar a cabo porque casi no podemos ni vigilarles".