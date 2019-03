Podemos tacha de electoralista a un PP que quiere prohibir por ley la mina de Cáceres

Podemos ha criticado este miércoles la postura "electoralista" del PP respecto a la propuesta de Ley regional de Administración más Ágil, en lo relativo a la mina de litio de Cáceres, ya que “sólo le interesa que Elena Nevado continúe como alcaldesa de Cáceres”.

"Lo más vergonzoso de todo esto es que el PP simplemente dice que si se le aprueba su enmienda para paralizar el actual proyecto de la mina de Cáceres, va a votar que sí" a la propuesta de ley, reprocha la diputada de Podemos, Irene De Miguel.

Los populares se han convertido ahora en "abanderados" contra la norma, cuando dejaron pasar la ley en el debate parlamentario de totalidad, al rechazar la enmienda presentada por Podemos.

Achaca Podemos el cambio de posición a que Nevado ha "presionado" al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

Según De Miguel a Monago "sólo le importa su alcaldesa", ya que la enmienda únicamente se refiere al actual proyecto de la mina de litio en Valdeflores.

Es decir, ha precisado, a Monago no le importa la "amenaza" de proyectos mineros a cielo abierto en otros territorios de la región u otro futuro en Valdeflores, ya que sólo tienen interés electoral por el actual.

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta de Extremadura ha reclamado al PSOE la retirada al PSOE de esta propuesta de ley "trampa" que supone una "alfombra roja" a las grandes empresas mineras.

“No habrá mina”

Por su parte el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha replicado que es "rotundamente falso" que la Ley para una Administración Ágil se haga pensando en la mina de litio de Cáceres, y añadido que no habrá mina “porque el Ayuntamiento no quiere que la haya, y no hay nada más que hablar".

Se refería así al anuncio del PP de enmendar esta ley, que se debatirá en el pleno de la Asamblea de Extremadura del próximo 14 de marzo, y a las declaraciones sobre que se pretende con ella facilitar el proyecto de la mina de litio.

La ley solo tiene la finalidad de que la empresas extremeñas puedan crecer y que vengan nuevas, "con el único objetivo de que chicos y chicas puedan tener un trabajo".

"No se pueda estar por la mañana denunciando que la gente no tiene trabajo y por la tarde evitando que lo puedan tener, eso tiene un nombre", añade Vara: "Sería una absoluta barbaridad perder la oportunidad de tener la mejor ley de España para poder conseguir el desarrollo de proyectos empresariales".

Acto el sábado

La Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha organizado el próximo sábado una ruta por el Valle de Valdeflores, que incluye una plantación de olivos, una comida y degustación de quesos artesanos para reivindicar el ecosistema y los recursos hídricos y naturales frente al proyecto de mina de litio a cielo abierto.