Podemos afirma en el juicio que la expulsión de Extremadura fue conforme al reglamento

La diputada de Podemos Gloria Elizo ha afirmado este lunesdurante el juicio contra el partido por la expulsión de seis miembros de Extremadura, al que no ha acudido Pablo Iglesias, que su formación cumplió el reglamento y la Comisión de Garantías Estatal hizo los trámites correspondientes.



El Juzgado de Primera Instancia 11 de Madrid ha celebrado, tras aplazarlo dos veces, el juicio contra Podemos por esas expulsiones en 2016.



El magistrado suspendió la vista oral en diciembre de 2018 y enero de 2019 al no comparecer en esas ocasiones el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, llamado a declarar como parte demandada en el procedimiento civil, ni la diputada Gloria Elizo, citada como testigo.



Hoy tampoco ha ido Iglesias, pero el juez ha celebrado la vista tras admitir que fuera representado por su letrada, lo que ha motivado la queja del abogado de los demandantes, que ha solicitado que se le tenga por confeso, lo que implicaría que se darían por respondidas afirmativamente todas las preguntas que plantee este letrado.



El origen del procedimiento se remonta a la expulsión de los seis demandantes, junto a otras cinco más, por el Comité de Garantías Democráticas Estatal ante las "acusaciones falsas y ataques a diferentes órganos de Podemos" hechos durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida el 27 de julio de 2016, en la que “facilitaron información reservada y comunicaciones internas”.

Demanda

Tras solicitar sin éxito al partido la notificación en papel de la resolución del 24 de enero de 2017 referida al expediente disciplinario, los seis expulsados demandaron a Podemos al afirmar que esa decisión no se les notificó y que fue adoptada en contra del Estatuto del partido y del Reglamento de la Comisión de Garantías, lo que vulnera sus derechos fundamentales.



Gloria Elizo ha asegurado que la Comisión de Garantías de Podemos, a la que ella pertenecía cuando se aprobaron las expulsiones, cumplió el Reglamento y los expedientes se hicieron y se comunicaron como es habitual.



Ha explicado que los miembros de la Comisión solían dialogar y tomar decisiones por el sistema de mensajería de móvil Telegram o por correo, y también enviaban sus resoluciones por e-mail o las comunicaban por teléfono, ya que no era obligatorio hacerlo mediante un escrito físico.



Sobre el hecho de que su firma aparezca en el documento que decretó la expulsión de los seis compañeros de Extremadura, Elizo ha asegurado que ella no votó ese día, ya que por normativa no podía hacerlo, aunque en un documento aparezca su nombre tras la leyenda "con los votos a favor de", algo que ha atribuido a "una posible mala redacción".



En la misma línea se han pronunciado otros testigos, incluido el que era en 2016 el instructor del Comité de Garantías Democráticas Estatal, Raúl Caballero, que ha incidido en que él no votó y el hecho de que así parezca reflejarse en un documento es "un error de transcripción".



El magistrado ha conminado a las partes a que le hagan llegar sus conclusiones por escrito en los próximos diez días y entonces dejará el juicio visto para sentencia.