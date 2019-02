Podemos propone una fiscalidad verde" para municipios rurales con masa forestal

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha adelantado que una de las medidas en las que trabaja la formación morada para incluir en su programa electoral es una "fiscalidad “verde” para los municipios rurales que tienen mucha masa forestal, y que, actualmente, se ven perjudicados por el éxodo rural.



Según ha matizado De Miguel, este éxodo rural se produce "a pesar de que esa masa forestal genera un beneficio muy importante a la sociedad".



Asimismo, la candidata de la formación morada ha añadido que la financiación municipal "no puede solo basarse en la población, sino también en esa masa forestal y en su grado de protección".



Podemos Extremadura ha celebrado este pasado fin de semana la reunión de su Consejo Ciudadano Autonómico, donde se han conformado los equipos de campaña, tal y como ha anunciado De Miguel, quien también ha reseñado que el partido "está trabajando en las principales propuestas que presentará en las próximas elecciones municipales y autonómicas".



La formación mantendrá "numerosos encuentros con la sociedad civil", con el objetivo de elaborar un programa electoral que se traduzca en una propuesta "apegada al territorio y a la calle" y un "cambio real para Extremadura".



A partir de ahora, Podemos se sumerge en el proceso de elaboración del programa electoral; para ello mantendrá numerosas reuniones con diferentes asociaciones, colectivos, organizaciones y sectores de la sociedad, "para presentar un programa apegado al territorio y a la calle, que sea real, solvente y de cambio para esta tierra".



"Lo que no vamos a hacer", ha añadido la candidata de la formación morada, "es un programa que después no se pueda cumplir, como han hecho PP, Cs y Vox en Andalucía; que ya han dicho que una cosa es la campaña y otra cuando se gobierna".



Asimismo, De Miguel ha precisado que Podemos está "muy ilusionado" con la confluencia con Izquierda Unida (IU), Equo y Extremeños, "con la que saldremos a por todas", ha apostillado.



La candidata ha asegurado que Podemos "va a salir a por todas en las próximas elecciones", y ha destacado la "importancia del espacio de cambio" que se crea con la confluencia entre la formación IU, Equo y Extremeños. "Es un espacio que nos ilusiona y que seguro que ilusionará a la mayoría social de nuestra región"