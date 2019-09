Productos de "Sabores de Paterna" llegaron a Extremadura, según la agencia de seguridad alimentaria

La distribución de productos de la marca "Sabores de Paterna" sobre la que existe una orden de retirada de su comercialización alcanzó a ocho comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, según la información facilitada por la Junta de Andalucía a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).



AESAN ha recibido, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), una notificación trasladada por las autoridades sanitarias andaluzas en la que expone el listado actualizado de distribución de productos de la marca “Sabores de Paterna” que, a fecha 10 de septiembre, no han sobrepasado la fecha de consumo.



Además de Extremadura, los productos de la citada marca fueron distribuidos a Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Navarra y Cantabria, según recoge una información publicada este miércoles por AESAN.



Esta información ha sido trasmitida por el SCIRI a los puntos de contacto de la Red de Alerta de las comunidades autónomas, que están procediendo a la retirada de los productos.



Con la información disponible, no se ha confirmado ningún caso humano asociado a esta alerta.



Hace cuatro días, la propia AESAN recomendó a las personas que tuvieran en su domicilio productos de la marca "Sabores de Paterna" se abstuvieran de consumirlos.



Los productos referidos identificados por la marca “Sabores de Paterna” hacen referencia a butifarra, carne mechada, carne en manteca, chicharrón especial, chorizo Rosario, lomo en manteca, longaniza, manteca blanca, morcilla, paté de chorizo, paté de morcilla, pringá, zurrapa roja y zurrapa blanca.



Asimismo, se indicó a la empresa que debía retirar del mercado todas las existencias del producto de cualquier naturaleza e indicar a sus clientes la orden de no vender estos, debiendo acreditarle las cantidades en existencias y el compromiso de no comercialización.