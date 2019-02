Proliferación de orugas en la ciudad, alerta PSOE Badajoz

El PSOE ha alertado este jueves de la proliferación de orugas "soldado" en la ciudad, por lo que preguntará al equipo de gobierno si tiene previstas medidas para actuar contra esta plaga.



La edil socialista Rita Ortega ha explicado que espacios de la ciudad como el entorno del río, Suerte de Saavedra o el Gurugú, entre otras muchas, sufren esta problemática, cada vez mayor en la ciudad.



Ha explicado que la situación generalizada de clima más benigno ha hecho que la aparición de estas orugas se adelante, este año desde el pasado enero, y por tanto que también crezcan en número.



Aunque no tiene la peligrosidad de la oruga procesionaria, la especie que invade diversas barriadas de Badajoz sí afecta a las mascotas.



Para la ciudadanía es además especialmente molesta debido a su rápida y elevada proliferación, lo que provoca una enorme impresión al ver las aceras o espacios exteriores, e incluso patios o viviendas, invadidas.



Por ello, los socialistas preguntarán al equipo de gobierno, en el pleno municipal de la próxima semana, si tiene previsto actuar contra esta plaga, aunque desde el PSOE se teme "que no, pues a la vista están los años anteriores", pese a que "cada ejercicio que pasa la presencia de las orugas es más numerosa".



Según ha explicado Rita Ortega, el concejal de Medio Ambiente, Antonio Avila, conoce esta problemática, pues ya ha sido transmitida por asociaciones, y por tanto "ha habido tiempo para actuar".



Diversas ciudades del país también sufren esta plaga, que está haciendo especialmente estragos en Cantabria, donde los ganaderos alertan de que, aunque no supone un peligro para el ser humano, se han detectado síntomas de intoxicación en ganado vacuno al ingerir pasto donde se encontraba la larva.