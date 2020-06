Pruebas especiales del virus para los donantes de sangre

El Servicio Extremeño de Salud se plantea hacer análisis especiales del virus a los donantes de sangre, tanto para saber si poseen anticuerpos y así contribuir al estudio de seroprevalencia o inmunización, como para poder aprovechar su plasma para tratar a pacientes de covid19.

Es una opción que “probablemente” se va a llevar a cabo según el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles, que lo ha anunciado en una rueda de prensa sobre la donación de sangre.

A los que quieren darla ya se les hacen pruebas de Vih o hepatitis B que se transmiten por la sangre para tenerles controlados porque estarían contraindicados, pero a partir de ahora “probablemente les haremos análisis” también de coronavirus, “y el plasma hiperinmune nos podría valer para tratar pacientes”.

Además “sería un complemento bueno” a la tercera oleada del estudio general de seroprevalencia del instituto de salud Carlos II, que se está realizando ahora. La prueba a los donantes sería la de alta fiabilidad, ‘Elisa’.

El coronavirus no se transmite por la sangre. “De momento no hay evidencia que se transmita por la sangre, solo por gotas, pero los infectados con síntomas no pueden donar”.